Iconografie bibliche rivisitate in chiave contemporanea, fotografie come opere d’arte



SACRO PROFANO DI ROBERTO ROCCO

A MILANO LE ICONOGRAFIE BIBLICHE DEI NOSTRI TEMPI



Presso l’ex Chiesa di San Carpoforo dell’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano

Giovedì 28 ottobre ore 18.00

Curatore artistico: Marco Eugenio Di Giandomenico









SACRO PROFANO è la mostra personale dell’artista fotografo Roberto Rocco, curata dal critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico.

Patrocinata dall’ARD&NT Institute e da Ethicando Association di Milano con la collaborazione di Crea Italia Connections e di Betting On Italy, la mostra si compone di 40 opere fotografiche, di cui 16 esposte fisicamente e le restanti proiettate.

Il fotografo Roberto Rocco dopo aver esposto nell’ambito dell’ART BASEL e aver immortalato le più importanti star italiane e internazionali come Julia Roberts, Cameron Diaz, Robert de Niro, Madonna, Monica Bellucci, Claudia Cardinale e tanti altri, nel 2020 agli albori della grande pandemia si dedica a una nuova produzione fotografica, SACRO PROFANO, realizzando 40 immagini che indagano la spiritualità dell’animo umano nell’era contemporanea.



SACRO PROFANO si svolge nell’ambito dell’iniziativa Musica e Fotografia del Master SOUNDART dell’ARD&NT Institute (Accademia di Belle Arti di Brera e Politecnico di Milano) e del Corso di Storia della Musica e del Teatro Musicale del prof. Roberto Favaro, con il coinvolgimento dei relativi studenti che realizzeranno un’istallazione sonora ispirata alle opere dell’artista.

