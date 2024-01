"Rodin e la danza", le sculture dell'artista francese arrivano a Milano

Dal 25 ottobre 2023 al 10 marzo il Mudec ospita la mostra Rodin e la danza, curata da Aude Chevalier, Elena Cervellati e Cristiana Natali.

La mostra

L’esposizione – promossa dal Comune di Milano-Cultura, prodotta da 24 ORE Cultura Gruppo 24 ORE, curata da Aude Chevalier, Elena Cervellati, Cristiana Natali, e che vede come Institutional Partner Fondazione Deloitte – è resa possibile grazie alla collaborazione con il Museo Rodin di Parigi da cui provengono 53 opere.

Avvalendosi di questa preziosa collaborazione, il Mudec espone in serie per la prima volta in Italia quindici statuine di danzatrici dedicate dall'artista francese a "Movimenti di danza". Quattordici provengono dal museo parigino, e a questo nucleo, in occasione della mostra, verrà affiancata una quindicesima statuetta, conservata presso la GNAM, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

La raccolta delle 15 sculture – cuore del progetto nonché prima sezione del percorso espositivo – presenta il lavoro di Rodin nello studio dei movimenti della danza ‘occidentale’ come massima espressione corporea nell’arte plastica e scultorea. Il mondo delle danzatrici permette a Rodin di rappresentare al meglio la possibilità di movimento che il corpo umano rivela attraverso la danza, soddisfacendo così il suo desiderio di leggere e tradurre in forma estetica la vita dei corpi, il loro movimento, la loro energia ed espressione