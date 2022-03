La mostra “SACHAROV - I diritti Umani nel cuore dell’Europa” è dedicata alla figura di Andrej Sacharov e alle personalità che sono state insignite del “Premio Sacharov per la libertà di pensiero”.

Istituito dal Parlamento europeo nel 1988, il premio è dedicato ad Andrej Sacharov, fisico nucleare russo, dissidente e Premio Nobel per la Pace nel 1975 grazie alla sua attività in favore dei diritti civili nella Russia Sovietica degli anni ’70. Arrestato e mandato al confino nel 1980, poté rientrare a Mosca nel 1989, dopo che la sua figura fu riabilitata da Gorbaciov nel 1986.

Il riconoscimento che il Parlamento europeo assegna ogni anno ha lo scopo di attrarre l'attenzione su personalità e organizzazioni che abbiano dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel 2021 il premio è stato conferito all’attivista dell’opposizione russa e prigioniero politico Alexei Navalny. L’esposizione, che si tiene dal 2 al 16 marzo presso il Milano Luiss Hub for makers and students (Via Massimo D’Azeglio, 3 – Milano), si rivolge a un ampio pubblico con lo scopo di far conoscere meglio un grande protagonista del Novecento, la sua storia e la sua opera e sensibilizzare gli spettatori al rispetto dei diritti umani.

Presente alla conferenza stampa inaugurale del 2 marzo Vladimir Milov, consigliere di Navalny nonché ex viceministro del governo russo ed esperto in energia ed economia e presentatore di un programma settimanale sul canale YouTube di Navalny. Interverrà anche Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Modera la giornalista Cristina Giuliano (Askanews). Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form di registrazione .

Scopri il video su Sacharov

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form di registrazione.

Come accreditarsi

I giornalisti che si vogliono accreditare alla conferenza stampa inaugurale devono scrivere entro lunedì 28 febbraio a: epmilano@europarl.europa.eu.

Si informa inoltre che l’ingresso al Milano Luiss Hub è consentito solo a coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato e della mascherina FFP2.