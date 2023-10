Mostra seria ironia di Francesca Agrati

Dopo 5 anni, Francesca Agrati torna al pubblico con una mostra personale dal titolo Seria ironia.

Attraverso le sue opere ci si immerge dentro un caleidoscopio pop-surreale in cui l’immagine della donna si compone in un labirinto di personalità, colore, materia e frammenti di vita, che accompagnano l’osservatore in un viaggio fantasmagorico. Il suo tratto distintivo è il dialogo tra immagine, colore ed elementi che si fondono armoniosi grazie alla tecnica dell’addizione pittorica che utilizza già dal 2014, in una continua fusione tra bi e tridimensionalità. Dirompe la piattezza monotona della tela con elementi scultorei anche a tutto tondo. In mostra sono presenti opere inedite dal 2018 ad oggi. Il tema centrale delle sue opere sono i ritratti tutti al femminile, dei quali esalta le caratteristiche attraverso un attento studio della figura e con intuito e tecnica, aggiunge elementi materici che donano unicità alle “sue ragazze”. Con vitale consapevolezza, acquisita attraverso l’esperienza di questi anni, realizza una nuova e più matura forza comunicativa che dona al pubblico una visione poliedrica e fantastica del mondo femminile, divenendo la sua vera cifra artistica. Con questa mostra l’artista vuole rendere, omaggio come nelle precedenti personali, alla versatilità delle donne contemporanee capaci di ricoprire ruoli diversi per ogni occasione con immancabile seria ironia.



Il processo creativo saldamente ancorato all’ambito figurativo parte dallo sviluppo di un innato spirito di osservazione che spinge l’Agrati nella selezione delle immagini più adatte alle sue elaborazioni, estrapolandole dai mass media, pubblicità e riviste ma anche dal suo ambito familiare ed amicale che assimila metabolizza e reinterpreta con fervida fantasia. Il suo lavoro verte sul processo dell’addizione pittorica integrando la fotografia con la pittura e facendo dialogare in armonia colore materia immagine e tela. Il tema del ritratto rimane sempre centrale nella sua poetica.