Mostra di Istituto Italiano di Fotografia per PhotoVogue Festival 2022

In occasione del PhotoVogue Festival 2022, Istituto Italiano di Fotografia inaugura venerdì 18 novembre alle 18:30 la mostra “Sons of guns” di Lorenzo Lanzo, fotografo ed ex studente del Corso Professionale Biennale di Fotografia di IIF, a cura di Sanni Agostinelli, presso la IIFWall (via Enrico Caviglia 3, Milano) visibile fino al 2 dicembre 2022.



Gli scatti in mostra sono frutto di un editoriale per la rivista Cap74024 del quale è protagonista la collezione Sons of Guns del fashion designer Fabio Bigondi, ispirata ai celebri scatti in pellicola Kodak Arochrome di Richard Mosse realizzati durante la guerra in Repubblica Democratica del Congo.



I capi di Sons Of Guns si fanno tramite di una netta condanna della glorificazione contemporanea delle armi. Gli abiti sono infatti arricchiti da ricami, decori e grafiche raffiguranti pistole, granate e mitragliatrici ed enfatizzano l’ammirazione sociale verso le armi.



I soggetti si presentano quasi sommersi dagli indumenti, stagliati in modo statuario in contesti brulli e agresti, enfatizzando il contrasto tra i vividi colori degli abiti e la spenta natura circostante. Il colore è il filo conduttore: alcuni capi sono scuri e spigolosi mentre altri vivaci e iridescenti, mostrando il passaggio tra la realtà e la totale illusione.



Ingresso libero.