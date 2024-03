A Milano è 'Space mania': la spettacolare mostra immersiva prorogata per tutto il 2024

Indirizzo non disponibile

Lo spazio è sicuramente il trend più importante del 2024: dalle nuove tendenze moda fino alla musica e allo spettacolo, tutti si sono lasciati conquistare dalle meraviglie del cosmo e dal suo fascino senza tempo.

Un evento in particolare si è distinto nella creazione di questo trend: si tratta della mostra Space Dreamers, exhibition immersiva ispirata allo spazio che permette ai visitatori di partire per un viaggio straordinario attraverso 16 installazioni uniche ed interattive, create per coinvolgere, emozionare e sorprendere i visitatori.

A seguito del travolgente successo e dell'incredibile interesse del pubblico, con 100.000 visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia in soli tre mesi, la mostra sarà estesa per tutta la durata del 2024.

Una discoteca spaziale, un treno che ti permette di viaggiare tra le galassie, un’infinity room piena di stelle luminose, uno speciale cinema 4D e tante altre incredibili installazioni, create dalle designer Elena e Giulia Sella, hanno conquistato grandi e piccini, facendo riscoprire loro la bellezza dell’universo, in ogni sua sfaccettatura.

Tra i numerosi ospiti non mancano personaggi noti nel mondo della moda e dello spettacolo che si sono stati lasciati conquistare da questo sorprendente evento senza precedenti. Sono state tante le aziende che hanno scelto la location per i propri eventi o per celebrare lanci speciali in un contesto spaziale.

La mostra è aperta a Milano, in piazza Beccaria (Duomo), fino alla fine del 2024. I biglietti sono disponibili su www.spacedreamers.it. Prezzi speciali per studenti, famiglie e bambini.

Informazioni utili

Dove: Milano, Piazza Beccaria (Duomo)

A chi è rivolto: Tutte le età

Orari: Gli orari sono soggetti a variazione. Per maggiori informazioni clicca e visita il sito di ticketing ufficiale

Lunedi - Giovedi 11.00-20.00

Venerdi 10.00-20.00

Sabato - Domenica 09.30-20.30

Tempo di visita: Il tempo medio di permanenza è di 1h circa. Per permettere a tutti i visitatori di vivere l’esperienza in modo ottimale, chiediamo gentilmente di rispettare i tempi di visita.

Gli ingressi sono limitati. Si consiglia l’acquisto online dei biglietti nei weekend e giorno festivi per garantirsi l’ingresso ed evitare code in biglietteria. Qualora i biglietti non risultino disponibili online consigliamo di scegliere un altro giorno e orario di visita. I minori sotto i 14 anni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati.

Biglietti: Qui

Intero: Lun- Gio 18,00€ e Ven- Dom 22,00€

Ridotto: Lun- Gio 16,00€ e Ven- Dom 19,00€

Bambini 4-10 anni: Lun- Gio 14,00€ e Ven- Dom 16,00€

Bambini 0-3 Gratis

Pacchetto Famiglia 2+2: Lun- Gio 15,00€ cad. e Ven- Dom 17,00€ cad.

Pacchetto Famiglia 2+3: Lun- Gio 15,00€ cad. e Ven- Dom 17,00€ cad.

I pacchetti famiglia sono acquistabili da: 2 adulti e due/tre ragazzi fino a 16 anni oppure da 1 adulto e tre/quattro ragazzi fino a 16 anni. Non è necessario far parte dello stesso nucleo familiare.

Open Ticket 26,00€

Il biglietto open è flessibile, valido per l’ingresso in qualsiasi giorno e qualsiasi orario scelto.

Chi ha diritto al ridotto? Studenti, under 25, disabili, over65 e forze dell’ordine.?È previsto un accompagnatore gratuito per la persona disabile?che ne presenti la necessità.

Per gruppi e scuole scrivere a info@spacedreamers.it. Indirizzo stampa: press@spacedreamers.it.