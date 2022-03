A Milano la mostra (gratis) su Steve McQueen

Prezzo non disponibile

Dal 31/03/2022 al 31/07/2022

Steve McQueen a Milano. Dal 31 marzo al 31 luglio l'Hangar Bicocca ospita una mostra, organizzata in collaborazione con la Tate Modern di Londra, dedicata a Steve McQueen, il regista e artista britannico premiato con l'Oscar nel 2014 per il suo "12 anni schiavo".

McQueen, ricordano dall'Hangar, "ha creato alcune delle opere più significative nell’ambito delle immagini in movimento negli ultimi trent’anni, rivolgendo il suo sguardo radicale sulla condizione umana, i suoi drammi e la sua fragilità, e cogliendo in modo toccante e provocatorio questioni attuali come la costruzione dell’identità, il senso di appartenenza, il diritto alla libertà".

"Sunshine State", il titolo dell'esposizione, è un’esperienza "immersiva nel linguaggio visivo di Steve McQueen. I lavori esposti – sei opere filmiche – tra i più rilevanti del percorso dell’artista, rappresentano modelli narrativi liberi e punti di vista inaspettati sulle più ampie e trasversali sfumature dei contesti sociali storici e contemporanei. Per Pirelli HangarBicocca, McQueen ha concepito un apposito progetto espositivo che si sviluppa negli spazi delle Navate e del Cubo e sull’esterno dell’edificio", hanno spiegato dal museo.

"Attraverso un percorso non cronologico, la mostra ripercorre la carriera di Steve McQueen nelle arti visive, mettendo in luce l’evoluzione della sua pratica degli ultimi vent’anni. Le opere riunite qui per la prima volta danno vita a una narrazione visiva, rivelando il radicale approccio dell’artista alla realtà e offrendo l’opportunità di conferire nuove letture al lavoro di McQueen", hanno concluso dall'Hangar.

L'inaugurazione è prevista per le 17 del 30 marzo. La visita sarà a ingresso libero, ma è necessaria la prentoazione.