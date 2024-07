"Tatuaggio, storie dal Mediterraneo" in mostra a Milano

Dal 28 marzo al 28 luglio a Milano, presso il Mudec, arriva la mostra Tatuaggio. Storie dal Mediterraneo, che affronta il tema del tatuaggio da un punto di vista storico, antropologico e culturale, partendo dai luoghi in cui sono state rinvenute le sue prime testimonianze: il bacino del Mediterraneo.

La mostra

La mostra è un percorso espositivo scenografico e multimediale, che attraverso una ricca documentazione di reperti, immagini, opere, oggetti, materiali sonori, videoinstallazioni e infografiche ripercorre oltre cinquemila anni di storia.

Un tatuaggio può essere un messaggio da mostrare agli occhi del mondo, un ornamento che ci persuade o illude di essere unici e uniche, un voto mantenuto o un giocoso souvenir, un simbolo d’appartenenza o una dichiarazione d’indipendenza, una prova d’amore o l’elaborazione di un lutto.

Da queste considerazioni di carattere sociale oltre che culturale nasce l’interesse del museo, che ha voluto approfondire la conoscenza di pratiche, ritualità, forme ed espressioni che si ritrovano in qualsiasi epoca e in ogni angolo della terra – dall’antichità ad oggi – attraverso un progetto espositivo che affronta il tatuaggio dal punto di vista storico, antropologico e culturale, partendo dai luoghi in cui sono state rinvenute le sue prime inconfutabili testimonianze: il bacino del Mediterraneo.

Un viaggio nella storia del tatuaggio

L’originale mostra “Tatuaggio. Storie dal Mediterraneo”, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promosso dal Comune di Milano-Cultura, a cura di Luisa Gnecchi Ruscone e Guido Guerzoni, con la collaborazione di Jurate Francesca Piacenti, ripercorre la storia del tatuaggio, dalle evidenze preistoriche ad oggi, concentrandosi in particolare sull’area mediterranea, ma esponendo anche materiali extra-europei che facilitano la comparazione di un fenomeno globale.