Timeless in Japan. La mostra di Susy Cagliero

La galleria Maiocchi15 inaugura giovedì 9 giugno, dalle ore 19 in via Maiocchi 15 a Milano, la mostra “Timeless in Japan”, esposizione personale delle opere fotografiche di Susy Cagliero.

In mostra saranno esposti circa quindici scatti della fotografa che compongono un progetto speciale dedicato al Giappone.

Fedele come sempre al tema del tempo, con le sue fotografie Susy Cagliero ci racconta com’è vissuto il susseguirsi delle epoche in terra nipponica. Narra di una civiltà intrisa di atmosfere tratte dal passato che dialogano con scenari futuristici, nella quale gli elementi convivono senza contrapposizioni, creando una miscela temporale che evolve in una dimensione unica.

Per esempio, nell’opera “Kyoto street” Susy Cagliero mostra come le antiche tradizioni siano ancora ben radicate nella società moderna, in continuo mutamento: le geishe della città camminano, con gli abiti tipici, dritte verso le novità dell’avvenire.

Attraverso i suoi lavori, la fotografa torinese intende farci riflettere sulla percezione dello scorrere del tempo. Per esempio, nella fotografia “L’invisibile MA” Cagliero cattura il termine giapponese del ma, concetto filosofico-estetico che esprime il senso dell’invisibile, del vuoto, del silenzio inafferrabile.

Susy Cagliero utilizza la tecnica del mosso creativo per coinvolgere e ipnotizzare l’osservatore, in un “impressionismo fotografico” che deriva dalla sua iniziale passione per la pittura. Le opere esposte sono realizzate in stampa giclée ad alta qualità, montate su dibond e poi messe sotto plexiglass, mentre altri soggetti sono eseguiti con la raffinata tecnica della stampa fine art.

La serata d’inaugurazione, in collaborazione con Giusmìn Tea Lab Milano, sarà accompagnata da una degustazione di originali infusi giapponesi, come il Soba Cha, un infuso di grano saraceno tostato con note aromatiche che ricordano la noce. L’evento sarà arricchito, inoltre, da un sottofondo di musica tradizionale per creare un’atmosfera tipica giapponese che avvolgerà il visitatore in un’esperienza affascinante.



Info Utili

Periodo espositivo: dal 9 al 30 giugno

Orario: dal lunedì al sabato (9.30 – 13 e 14.30 – 19.30)

Ingresso libero



Contatti Galleria



MAIOCCHI15

via Maiocchi 15, 20129 - Milano



maiocchi15@gmail.com