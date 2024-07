A Milano si può salire sul Titanic: la mostra immersiva sulla nave affondata

A bordo della storia. Ad agosto a Milano arriva "Titanic: An Immersive Voyage", una mostra immersiva dedicata al transatlantico affondato il 15 aprile del 1912 durante il suo viaggio inaugurale. L'appuntamento è a Lampo Scalo Farini, in via Valtellina.

"Vivi la leggendaria storia del Titanic come mai prima d'ora con Titanic: An Immersive Voyage. Con oltre 300 reperti, stanze ricostruite in scala reale, visual in 3D, animazioni video e tecnologie all'avanguardia, questa esperienza immersiva offre un viaggio avvincente ed emozionante attraverso una delle tragedie più iconiche della storia", spiegano gli organizzatori. "Dalla grandiosa costruzione della nave alla sua fatale collisione con l'iceberg, avrai l'opportunità di immergerti completamente nella storia affascinante del Titanic. Passeggia tra i suoi sontuosi saloni, osserva apparire l'iceberg e rivivi gli ultimi momenti drammatici della nave in una galleria immersiva", assicurano i curatori della mostra. "Inoltre, con un'esplorazione in realtà virtuale del sito del relitto del Titanic a oltre 3 km di profondità nell'oceano, promette di essere una narrazione della storia del Titanic come nessun'altra".

L'esposizione offrirà quindi a tutti la possibilità di salire a bordo della celebre nave, vivendo un'esperienza immersiva a 360 gradi. L'inaugurazione è prevista per il 1 agosto. I biglietti per gli adulti costano 18,90 euro.