Arriva la mostra "Grani D'Autore" firmata Barilla: dalla semina al raccolto del grano duro attraverso le opere di 11 artisti

Barilla arriva in Triennale Milano con una mostra artistica del progetto Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla, visitabile dal 28 aprile al 1 maggio – dalle ore 11 alle ore 20.30 – nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti.



L’esposizione, esperienziale e immersiva, rappresenta un viaggio tra i valori del Manifesto del Grano Duro Barilla e racconta, attraverso il linguaggio di 11 artisti, il lavoro dell’azienda per la valorizzazione di una filiera agricola italiana di qualità, responsabile e sostenibile.



Un team di artisti legati al territorio

Gli illustratori provengono da tutta Italia: la romana Irene Rinaldi, la palermitana Giulia Conoscenti e la napoletana Andrea Boatta; e ancora Celina Elmi da Firenze, Emiliano Ponzi da Ferrara, Ale Giorgini da Vicenza e Massimiliano di Lauro da Lecce; infine, Alessandro Baronciani da Pesaro, il milanese Francesco Poroli, la torinese Elisa Seitzinger e Cristian Grossi da Parma, città sede di Barilla.

Un team di artisti che testimoniano i valori di un’azienda da sempre vicina e attenta all’arte, di cui si è resa negli anni sostenitrice, ammiratrice e testimone.

Ciascun artista ha quindi rappresentato un punto del Manifesto del Grano Duro Barilla ed i valori alla base di esso: dalla sostenibilità al territorio, dalla sicurezza alla condivisione, e ancora innovazione, tradizione, filiera, responsabilità, collaborazione e molto altro ancora.



Un'esperienza immersiva

Il percorso tra le 11 esposizioni dà vita a un racconto e accoglie l’utente, fin dal suo ingresso, in un’atmosfera in grado di evocare i valori del Manifesto.

Un cielo azzurro e nuvole bianche introducono all’esposizione, che prosegue tra fasci di spighe che trasportano l’utente in un campo di grano, avvolgendolo in memorie d’infanzia e tradizioni storiche. Il grano, vero protagonista dello spazio, non è al centro delle sole opere d’arte ma diventa il cuore dell’intero ambiente espositivo, il quale confluisce e si chiude in un’originale Area Experience.

L’esperienza artistica della mostra continua a vivere anche in versione digitale sul sito Barilla, per offrire agli utenti, ovunque si trovino, una fruizione virtuale e aumentata del progetto: online sarà possibile partecipare a un tour guidato virtuale all’interno dell’Impluvium di Triennale Milano, visionando tutte le illustrazioni nella loro forma originale, statica e in quella animata. I wallpaper delle opere possono poi essere scaricati per stampa e riproduzione.