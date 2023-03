Valentina Cortese, una diva fuori dal tempo in mostra a Milano

“Nata da chissà chi e cresciuta chissà dove”, ha vissuto una vita fatta di amori totalizzanti, incontri decisivi, successo, ricchezza, fino a diventare leggenda. Stiamo parlando di Valentina Cortese (1923- 2019), diva e donna fuori dall’ordinario, di cui oggi si festeggiano i 100 anni dalla nascita.

Un centinaio di film, trionfi in palcoscenico e in TV, recital nel mondo, monologhi in italiano, inglese, francese, milanese. In ottant’anni di strepitosa carriera ha lavorato con registi come Zeffirelli, Visconti, Antonioni, Strehler, Truffaut, Fellini, Losey, Dassin, Bolognini, Vanzina.

Talento e bellezza folgoranti perché non convenzionali: viso angelico, sorriso enigmatico e tanta intraprendenza.

Valentina Cortese: la mostra

Dal 2 al 26 marzo, presso lo spazio lsolaSET di Palazzo Lombardia sarà possibile visitare la mostra “Valentina Cortese - Album di famiglia. Immagini inedite di una diva”, a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti.

L’esposizione – che ha aperto il 1 marzo, alle 18.00 con un vernissage - ripercorre, attraverso una sessantina di ritratti realizzati dai più grandi fotografi internazionali e con notizie e fotografie mai pubblicate prima d'ora, l’evoluzione umana e professionale di Valentina Cortese grazie al materiale dell’Archivio Zanoletti - Cortese con notizie e fotografie mai pubblicato prima d'ora.

Questa mostra sceglie il ritmo della cronaca e, anno per anno, foto dopo foto, mette ogni cosa al suo posto, corregge nomi sbagliati e date presunte, richiama grandi assenti, a partire dalla rivelazione dell'identità dei genitori naturali per proseguire con una galleria di ritratti artistici e con la sorpresa di scatti al fianco dei grandi protagonisti del secolo scorso.

IsolaSET: non solo Valentina Cortese

Nello spazio di IsolaSET un focus dedicato a Ghitta Carell, grazie alla collaborazione di Fototeca Gilardi, consente di condividere con il pubblico l’esperienza fotografica di una ritrattista che ha immortalato Papi e regine. Questo approfondimento sull’opera della grande fotografa italo-ungherese è stato realizzato per Fototeca Gilardi da Elena Piccini, Patrizia Piccini e Fabrizio Urettini e si intitola “Ghitta Carell. Grande in negativo”.

Nelle bacheche: memorabilia, foto, lettere, documenti, curiosità del quotidiano di casa Cortese. Ad accompagnarti la scia luminosa del profumo di viola come piaceva a Valentina, capace di creare con questo colore un elemento distintivo del suo guardaroba. Ad attenderti le note trascinanti dell’Eroica di Beethoven con la direzione di Victor De Sabata. In mostra anche un video che ripercorre la carriera cinematografica dell’attrice, con spezzoni di alcuni celebri film che l’hanno vista protagonista.

Appuntamenti speciali in mostra

Nell’ambito della mostra ogni giovedì per tutta la durata dell’esposizione presso lo spazio IsolaSET sarà possibile visitare l'esposizione alla presenza della curatrice Elisabetta Invernici dalle ore 15.00 e partecipare a incontri di approfondimento sulla figura della diva aperti al pubblico con ingresso gratuito (prenotazione consigliata).

La curatrice Elisabetta Invernici dialogherà con personalità del mondo della fotografia, della moda, dell’arte e del cinema per raccontare il mondo di Valentina Cortese attraverso aneddoti e curiosità. Ogni incontro si conclude con una visita guidata alla mostra.

Ecco il programma dei diversi talk con visita guidata presso IsolaSET (Palazzo Lombardia, via Galvani 27 – Milano):

Giovedì 2 marzo 2023 | ore 17.30

Storia di copertina. Ghitta Carell fotografa Valentina Cortese

Ritratti dalla mostra “Ghitta Carell. Grande in negativo”

Info e prenotazion qui.

Giovedì 9 marzo 2023 | ore 17.30

Ciak si gira! Valentina Cortese, diva sul set con Franco Zeffirelli

Info e prenotazioni qui.

Giovedì 16 marzo 2023 | ore 17.30

Il guardaroba disperso. La moda interpretata da Valentina Cortese

Info e prenotazioni qui.

Giovedì 23 marzo 2023 | ore 17.30

Very Valentina. La realtà oltre la leggenda

Info e prenotazioni qui.

Valentina Cortese al cinema

Contemporaneamente dal 14 al 24 marzo, in collaborazione con la Cineteca di Milano, presso il MIC Museo Interattivo del Cinema (in Viale Fulvio Testi 121, a pochi passi dalla fermata della MM5 Bicocca, a Milano) si svolgerà la rassegna cinematografica “Valentina Cortese. Eleganza divina” con sette pellicole, alcune inedite e restaurate, che restituiranno tutto il fascino delle sue inimitabili interpretazioni.

Ecco di seguito il programma della rassegna cinematografica:

Martedì 14 marzo ore 15.30

Gli uomini sono nemici

Ettore Giannini, Henri Calef, Francia/Italia, 1947, b/n, DCP, 108’. Int.: Valentina Cortese, Viviane Romance.

Edizione restaurata da Cineteca Milano

Mercoledì 15 marzo ore 15.30 e Venerdì 24 marzo ore 15.30

The House on Telegraph Hill (Ho paura di lui)

Robert Wise, USA, 1951, b/n, HD, 93’, v.o.sott.it. Int.: Valentina Cortese, Richard Basehart.

Martedì 14 marzo ore 17.30 e Martedì 21 marzo ore 17.30

Thieves' Highway (I corsari della strada)

Jules Dassin, USA, 1949, b/n, HD, 94', v.o.sott.it. Int.: ValentinaCortese, Richard Conte.

Giovedì 16 marzo ore 15.30

Le amiche

Michelangelo Antonioni, tratto dal racconto Tra donne sole (in La bella estate) di Cesare Pavese, Italia, 1955, b/n, DCP, 90’. Int: Valentina Cortese, Gabriele Ferzetti.

Venerdì 17 marzo ore 15.30 e Mercoledì 22 marzo ore 15.30

La Nuit américaine (Effetto notte)

François Truffaut, Francia, 1973, DCP, 115’, v.o.sott.it. Int.: Jean-Pierre Léaud, Valentina Cortese.

Martedì 21 marzo ore 15.30

Roma città libera

Marcello Pagliero, Italia, 1946, b/n, DCP, 81’. Int.: Valentina Cortese, Vittorio De Sica.