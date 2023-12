"Wes Anderson - Asteroid City" in mostra a Milano

Dal 23 settembre al 7 gennaio Fondazione Prada ospita la mostra Wes Anderson - Asteroid City: Exhibition.

Il progetto

Ospitato nella galleria Nord di Fondazione Prada, il progetto include una selezione di scenografie originali, oggetti di scena, modellini, costumi e opere d’arte presenti nel film presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes. Le installazioni immersive trasportano il pubblico nell’universo creativo dell’undicesima pellicola di Wes Anderson. Asteroid City è ambientato nel 1955 in un’immaginaria città americana nel deserto conosciuta per il cratere di un meteorite e il suo osservatorio astronomico. Il film racconta di un convegno di giovani astronomi e cadetti spaziali, che riunisce studenti e genitori di tutto il paese, sconvolto da misteriosi eventi che cambieranno il mondo.

A distanza di due anni da The French Dispatch (2021), Wes Anderson torna sul grande schermo con un film che combina la fantascienza con lo spirito di Broadway e racchiude i tratti caratteristici che hanno consolidato la fama internazionale dell’autore americano. Il film si avvale di un cast corale di attori internazionali come Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber e Hope Davis.

Come afferma Wes Anderson, “il mio personale desiderio sarebbe quello di trasferire tutte le scenografie e i costumi che abbiamo realizzato per ogni mio film negli spazi di Fondazione Prada per un tempo indefinito, per sempre (se riescono a trovarci un po’ di spazio!). Rem Koolhaas ha progettato uno dei miei cinema preferiti al mondo, la sala che si trova proprio al centro della Fondazione”.

Una "combinazione" tra un Western e un film di fantascienza

Asteroid City può essere considerato un’originale combinazione tra un Western e un film di fantascienza che attraversa i sentimenti del dolore e della perdita. La luminosità abbagliante della sua cinematografia contrasta con l’atmosfera misteriosa e più buia della mostra, permettendo al pubblico di soffermarsi con maggiore concentrazione su alcuni dei temi profondi del film. La mostra trasporta i paesaggi e gli altri ambienti di finzione in uno spazio reale e tangibile. Il progetto espositivo è concepito come un viaggio a ritroso nel quale le scenografie e i diversi elementi decorativi, ideati e realizzati per una produzione cinematografica, riacquistano la loro materialità confrontandosi con la presenza fisica dei visitatori che prendono il posto degli attori e della troupe.

Nella galleria Nord di Fondazione Prada una selezione di elementi scenici è disposta in installazioni indipendenti, ognuna delle quali fa riferimento a una scena chiave del film, con una successione che segue quasi fedelmente la trama. Ogni sezione della mostra è associata alla traccia audio della scena di riferimento. Il percorso espositivo offre ai visitatori l’opportunità di creare una narrazione autonoma, muovendosi liberamente tra le varie sequenze della mostra e del film.

Le scenografie

Le scenografie e gli oggetti originali in mostra comprendono: il modellino del treno merci che attraversa il deserto, stravaganti distributori automatici color pastello con snack, sigarette, bibite e munizioni per la popolazione di Asteroid City, una cabina telefonica, cartelloni pubblicitari, bandiere, segnali stradali, opere d’arte e molti costumi, accessori e altri oggetti collegati ai personaggi del film, come libri, quaderni scritti a mano, strumenti musicali. Questi oggetti sono disposti insieme a elementi di scena per ricreare le sequenze del film. Sono inoltre presenti i pupazzi di Roadrunner e dell’Alieno concepiti da Andy Gent che ha collaborato con Anderson per L’isola dei cani (Isle of Dogs, 2018) e Fantastic Mr Fox (2009).

“Wes Anderson - Asteroid City: Exhibition” trasforma il linguaggio cinematografico in un nuovo mezzo artistico e attiva profonde riflessioni sull’esistenza umana e su vari ideali politici e sociali americani che caratterizzano la visione del regista. Il progetto di Fondazione Prada rappresenta una rara opportunità per esplorare il processo cinematografico nella sua concretezza e creatività e analizzare la narrazione filmica da una prospettiva ravvicinata e inedita.