Le più belle storie di donne tra il ‘500 e il ‘600 nelle visite guidate online a Palazzo Reale

Continuano gli appuntamenti di "Art.Live!" con tre nuove date per scoprire le 34 grandi artiste protagoniste de “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”, ospitata a Palazzo Reale di Milano: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna Garzoni e molte altre artiste scoperte di recente.

I tre appuntamenti

Tre appuntamenti della serie Art.Live!: per partecipare a esclusive visite guidate in diretta dalla mostra; per ammirare opere straordinarie e inedite; per conoscere aneddoti, opere e vicende personali delle artiste vissute tra il ‘500 e il ‘600.

Le nuove date sono:



Domenica 11 aprile ore 19 con lo storico dell’arte Leonardo Catalano

Domenica 18 e 25 aprile ore 19 con l’esperto d’arte Sergio Gaddi



La modalità è semplice: si acquista il biglietto (5 euro) sul sito www.lesignoredellarte.it, si prenota la visita, ci si connette in maniera molto semplice, e non resta che godersi – da soli, in compagnia e da qualsiasi luogo del mondo si voglia – il viaggio nelle sale di mostra, guidati da esperti comunicatori ed esperti d’arte.