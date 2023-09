Mostra premiazione idee photo contest - istituto italiano di fotografia

Istituto Italiano di Fotografia ospita dal 16 al 26 settembre le mostre vincitrici di Idee Photo Contest: “S O S P E S A” con le foto di Lello Muzio – vincitore del primo premio – e “Guida al XXI secolo” con gli scatti di Francesco Paolo Nolfo. Entrambe le esposizioni sono a cura di Anna Mola.



Idee Photo Contest è un concorso fotografico ideato dall’agenzia AM PhotoIdeas di Anna Mola che, giunto alla sua quarta edizione, ha totalizzato nell’ultimo anno oltre 100 partecipanti.

Il primo premio, vinto da Lello Muzio con il progetto “Sospesa”, è composto da otto immagini. Si tratta di fotografia concettuale. La serie illustra, attraverso la rappresentazione cinematografica di persone comuni e oggetti quotidiani, lo stato d’animo di sospensione e intima riflessione che avvolgeva l’autore quando ha iniziato il progetto, nel 2019. Quest’atmosfera bloccata e indecisa ha coinvolto, di lì a poco, tutti noi, con lo scoppio del Covid e il conseguente lockdown.



La sezione Under 25 del concorso è stata vinta da Francesco Paolo Nolfo, che qui espone quattro immagini tratte dalla serie “Guida al XXI secolo”: un progetto di street photography in b/n. Gli scatti, realizzati in diverse città d’Europa, mostrano i passanti che camminano per strada o partecipano a un evento, mentre sono assorti e rapiti dal loro smartphone: un ritratto vivido e oggettivo del mondo contemporaneo.



Durante la serata di inaugurazione, il 16 settembre, saranno proiettati i lavori di: Barbara Pece, Roberto Solomita e Michela Zeppetella e Valeria Ciardulli a cui sono state assegnate le menzioni d’onore.

Nella serata inaugurale ci sarà inoltre l’esibizione del trio musicale “Il Tamburo di latta” che suonerà brani pensati appositamente per la mostra.



Inaugurazione: sabato 16 settembre 2023, ore 18:30

Date: 16 – 26 settembre 2023



Orari visita mostre: lunedì – venerdì, 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00, sabato 10:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00