Bill Viola, maestro indiscusso della videoarte, al Palazzo Reale

Palazzo Reale presenta un’importante esposizione che indaga la poetica e pratica di Bill Viola, uno degli artisti più visionari dei nostri tempi e maestro indiscusso della videoarte. La mostra (24 febbraio-25 giugno 2023), promossa dal Comune di Milano-Cultura, è prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, con la collaborazione del Bill Viola Studio, e ripercorre tramite quindici capolavori l’intera carriera dell’artista di origini italo-americane riconosciuto a livello internazionale e la sua continua sperimentazione con il linguaggio del video.

L’esposizione fa parte di Milano Art Week (11-16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano in collaborazione con miart, che mette in rete le principali istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città che si occupano di arte moderna e contemporanea.

“La nuova grande mostra di Bill Viola a Palazzo Reale rappresenta un’occasione unica per ripercorrere il lavoro di uno degli artisti di riferimento della contemporaneità – ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi –. Viola ha saputo combinare in modo unico il linguaggio multimediale con diverse tradizioni artistiche e spirituali per creare opere che inducono il visitatore a fermarsi e a interrogarsi su temi profondi, questioni etiche, considerazioni di imprescindibile necessità nell’attuale contesto sociale”.

Curata da Kira Perov, moglie dell’artista e direttore esecutivo del Bill Viola Studio, l’esposizione presenta opere che coprono oltre trent’anni di lavoro e offre ai visitatori e alle visitatrici un percorso in cui contemplare questioni profonde esplorate da Viola con immagini a rallentatore in cui luce, colore e suono creano momenti di profonda introspezione. Emozioni, meditazioni e passioni emergono dai video dell’artista accompagnando lo spettatore in un viaggio interiore.