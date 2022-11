Il distacco e la meraviglia. L’arte della sprezzatura tra rinascimento e modernità. Baldesar Castiglione e Jovan Dučić

Il distacco e la meraviglia. L’arte della sprezzatura tra rinascimento e modernità. Baldesar Castiglione e Jovan Du?i?



Con Sandra Du?i?, mons. Franco Buzzi, Fabiola Giancotti



Baldesar Castiglione e Jovan Du?i? sono due poeti, l’uno nelle corti rinascimentali, l’altro nelle sedi diplomatiche dell’Europa del Novecento che, con parti e ritmo differenti, hanno inventato, vissuto e scritto dell’arte della sprezzatura. Per Baldesar Castiglione (1478-1529) la sprezzatura è una parola “nova”, per Jovan Du?i? (1874-1943), poeta, classicista e diplomatico serbo, essa è parte integrante e indispensabile della modernità.



Evento promosso in occasione di Bookcity Milano 2022 e da Il Club di Milano in occasione dell’uscita dei libri di

Jovan Du?i?, Lettera da Delfi e Lettera da Roma (Aracne Ed.).

Sandra Du?i?, Il cerchio della perfezione imperfetta. La poetica di Jovan Du?i? (La Bussola)



