Apre la mostra fotografica: “idee - noi tra voi, voi tra noi”, giovedì 30 marzo dalle ore 19:00

Giovedì 30 marzo dalle ore 19:00 al PIG in Via Ticino – presso il Centro PoliSportivo di Motta Visconti, apre la mostra fotografica realizzata dai ragazzi e le ragazze partecipanti al laboratorio di fotografia “ScomPIGliamoci le idee”. Il titolo della mostra: “IDEE - Noi tra voi, Voi tra noi” è stato pensato e strutturato così come l’allestimento e l’intera composizione artistica dagli stessi giovani artisti, con il supporto della fotografa e formatrice Eva Pettinicchio.



Gli scatti sono stati pensati, eseguiti e finalizzati con elaborazioni fotografiche a regola d’arte, accompagnati da parole, musica e costruzione propria di una esposizione artistica. Al Pig quindi non solo supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti. Qui gli adolescenti del territorio possono trascorrere il proprio tempo libero in modo autonomo, attraverso esperienze di aggregazione e socializzazione, affrontando percorsi di crescita e di promozione alla partecipazione e alla cultura giovanile.



Presso il PIG gli educatori e volontari di Lule propongono gratuitamente attività di supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici e laboratori ludico-creativi rivolti ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie.



L’iniziativa è co-organizzata dal Comune di Motta Visconti e Cooperativa LULE ONLUS nell’ambito del progetto “Speriment-AMICI”, programma realizzato all’interno di “E-STATE E + INSIEME”, iniziativa promossa e finanziata da Regione Lombardia.



Vi aspettiamo al PIG (Punto Incontro Giovani)

Giovedì 30 Marzo 2023

dalle ore 19:00 alle 21:00

Via Ticino (presso il Centro PoliSportivo), Motta Visconti.

Ingresso gratuito

INFO: pig@luleonlus.it





COOPERATIVA LULE ONLUS realizza, nel territorio sud ovest di Milano, azioni a favore dell’integrazione sociale di persone a rischio di esclusione attraverso attività orientate all’acquisizione delle autonomie personali e alla valorizzazione delle risorse. In questi anni abbiamo aiutato oltre 2.000 donne vittime di tratta e violenza, 5.000 minori italiani e stranieri, 15.000 adulti in situazione di fragilità dovuta alla migrazione, alla disabilità o allo sfruttamento lavorativo.





Segnaliamo, infine, come Cooperativa Lule presti grande attenzione al radicamento delle proprie iniziative nelle politiche di comunità, in un costante dialogo con il territorio ed i suoi cittadini rispetto ai temi affrontati.