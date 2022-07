Art of the brick: la magia del Lego per tutt'agosto, giovedì fino alle 23

Per tutti i milanesi e i turisti che ad agosto saranno a Milano, THE ART OF THE BRICK annuncia l’apertura straordinaria per tutto il mese. Ma non solo. Ogni giovedì sera, infatti, a partire dal prossimo 14 luglio, la mostra di LEGO Art più famosa al mondo, allestita al RIDE - Milano Urban Hub di via Valenza 2, sarà aperta fino alle 23:00 per offrire la possibilità al pubblico di conciliare l’immancabile aperitivo milanese al Cocktail Bar del Ride con l’esposizione più sorprendente dell’anno, nel cuore dei Navigli. Oltre alle 100 sculture esposte in mostra, realizzate con circa un milione e mezzo di mattoncini dall’artista americano Nathan Sawaya – tra cui le famosissime rivisitazioni di capolavori dell’arte universale, dal David di Michelangelo, alla Gioconda di Leonardo da Vinci, fino alle opere in versione tridimensionale come L’urlo di Munch e Il Bacio di Klimt - la location propone infatti un ampio spazio esterno con una zona bar e un angolo giochi dove è possibile trattenersi fino a tarda sera. Le opere sorprendenti del brick artist più famoso al mondo, acclamato per aver saputo creare una dimensione nuova, unendo Pop Art e Surrealismo in modo innovativo, sono fonte di ispirazione per appassionati e molti visitatori, tra cui Virginia Saba: sabato 16 luglio alle ore 18:00 appuntamento negli spazi esterni del RIDE di via Valenza 2, per la presentazione, aperta gratuitamente al pubblico, del suo libro “Il Suono della Bellezza”: un viaggio nel tempo e nello spazio dell’autrice, che proporrà a tutti i presenti una connessione tra le sue note di filosofia e la mostra.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

THE ART OF THE BRICK

Fino a fine agosto

RIDE - Milano Urban Hub, via Valenza 2 – 20144 Milano

Orari di apertura:

Lunedì: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso 19.00)

Giovedì: 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso 22.00)

Venerdì: 10:00 – 21:00 (ultimo ingresso 20.00)

Sabato: 10:00 – 22:00 (ultimo ingresso 21.00)

Domenica: 10:00 – 21:00 (ultimo ingresso 20.00)

Biglietti: Adulti a partire da €15 e bambini a partire da €11 – disponibilità di pacchetti

famiglia

I biglietti sono disponibili anche sul sito di Fever

Durata della visita: circa 60-90minuti

La mascherina dovrà essere indossata per l’intera durata della visita

theartofthebrickexpo.com/milano/