La mostra Lego con le principesse Disney a Milano (e gratis)

In occasione dell’esposizione “Noi Principesse Sempre Celebration” organizzato da The Walt Disney Company Italia, il gruppo Lego celebra le intramontabili principesse Disney con delle speciali attività all’insegna della creatività e del divertimento. “Noi Principesse Sempre Celebration” è un’esposizione ospitata presso Wow Spazio Fumetto a Milano, in viale Campania, 12: 14 stanze dedicate ad ognuna delle principesse, ideate e allestite da artisti, sportivi e creativi che hanno regalato la propria visione delle fiabe più amate. L’esibizione è accessibile gratuitamente e senza prenotazione il 23 settembre dalle ore 15 alle 20 e il 24 e 25 settembre dalle ore 10 alle 22.

Il gruppo Lego ha organizzato due momenti per permettere agli ospiti di realizzare foto ricordo originali e divertenti, per far rivivere anche a casa la magia della visita. Alla fine del percorso, infatti, sono esposti nell’area dedicata gli abiti di Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel in scala 1:1, costruiti completamente in mattoncini da Riccardo Zangelmi, unico Lego® Certified Professional Italiano. La trasformazione nella propria principessa preferita è semplice: basta posizionarsi dietro il vestito, mettersi in posa e sfoggiare il sorriso più bello!

Per dare vita all’iconico vestito di Rapunzel in scala sono stati utilizzati circa 25.000 pezzi e il team di costruttori è stato impegnato per oltre 3 giorni. L’abito di Biancaneve è composto invece da oltre 32.000 mattoncini e per realizzarlo ci sono volute ben 98 ore! Senza dubbio, quello di Cenerentola, è stato l’abito più maestoso e più impegnativo da creare. Per il vestito da ballo, che pesa 120 kg, sono stati necessari oltre 40.000 pezzi e 146 ore di lavoro.

Inoltre, il 24 e il 25 settembre, dalle 10 alle 18, è possibile partecipare al fiabesco workshop per costruire bellissime coroncine Lego indossabili e personalizzabili. Per assicurare un’esperienza indimenticabile, è possibile prenotare l’orario preferito per prendere parte all’attività lasciando il proprio nominativo all’ingresso del Museo.

E per gli amanti delle Principesse Disney e delle costruzioni, sarà possibile acquistare presso lo shop del WOW Spazio Fumetto, i nuovissimi e meravigliosi set della linea Lego® Disney Princess