Love, la mostra immersiva sull’Amore Universale a Milano

“Love: the Immersive Experience” arriva finalmente a Milano dal 14 febbraio al 1 settembre 2024. Una straordinaria esperienza interattiva, colorata e divertente adatta a tutta la famiglia, che racchiude in oltre 1500 metri quadri l’esposizione che racconta l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: Amore per la natura, per il buon cibo, per sé stessi, per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento. Un’experience unica anche e soprattutto rigorosamente “instagrammabile” all’interno del primo Next Museum d’Italia. Tra luci, colori e scenari ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa.

In un grande e variegato percorso scenari e stanze tematiche faranno sognare i visitatori immergendoli in una dimensione di gioco e di romanticismo, da condividere con chi si ama. Imperdibile la parete dell’amore, dove i visitatori possono lasciare il loro messaggio d’amore. Esplorando la mostra scoprirai esempi di tutte le tipologie di passione tratti dalla storia dell’arte, dove i pittori di ogni epoca hanno affrontato e rielaborato il tema dell’Amore. Si giunge infine alla maestosa sala immersiva, fulcro della multimedialità Next Museum, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping.

Il Next Museum

Il Next Museum nasce da un’idea di Next Exhibition, per rendere l’Arte un’esperienza di intrigante meraviglia per tutti. Vivrai l’Arte in modo completamente nuovo, grazie alla più alta tecnologia immersiva. Non aspettarti il solito quadro con didascalia: qui l’Arte si respira!

