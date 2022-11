Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Evento speciale Masito e Esa | Characters - PopUp martedì 8 novembre 2022 19.00 - 21.30 Wunderkammern, via Nerino 2 - Milano Wunderkammern è felice di invitarti a Characters - PopUp, l'evento speciale dedicato a Masito e Esa che vede per la prima volta le opere dei due artisti in mostra a Milano! Characters - PopUp presenta una selezione delle opere più iconiche della doppia personale Characters che ha sancito il successo di Masito e Esa a Roma nel marzo 2022. Masito e Esa saranno presenti all'art night per raccontarvi il loro percorso tra rap, graffiti e pittura. La loro arte trae ispirazione dal lettering per poi evolversi per Esa nella sua celebre serie Facciacce, caratterizzata dall'apparente caos di segni, tecniche e colori e per Masito nella sera Sideralis che dà vita a creature sinuose e dall'illusoria staticità. Vi invitiamo a prenotare la visita sul nostro sito www.wunderkammern.net: https://wunderkammern.net/masito-e-esa-characters-popup-evento-speciale/?lang=it Partner tecnico: Abbazia di Busco Wunderkammern via Nerino 2, 20123 Milano MI www.wunderkammern.net wunderkammern@wunderkammern.net +39 02 84078959