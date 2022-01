La mostra dei ragazzi detenuti al carcere minorile Beccaria

A Milano ci sarà una mostra dei ragazzi dell'Istituto penitenziario minorile Beccaria e della docente e pittrice Mariuccia Roccotelli. Le opere saranno esposte nella sede del Cpia 5 (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) di via Pontano.

La libertà creativa degli artisti si lega idealmente alle opere realizzate dai ragazzi del Beccaria durante le lezioni con la pittrice e docente Mariuccia Roccotelli. “LiberArte”, titolo della mostra, si trasforma così nel manifesto della libertà espressiva, un percorso intimo e universale in cui ogni autore si mette a nudo raccontando dettagli di sé, dei suoi sogni ed emozioni. L’arte diviene quindi strumento di libertà e liberazione e un ideale ponte di collegamento fra culture ed etnie diverse che integrandosi si arricchiscono reciprocamente.

Il linguaggio artistico non ha confini né pregiudizi, non isola anzi unisce. L’esperienza di Mariuccia Roccotelli, docente del Beccaria dal 2016, rivela come la pittura e tutte le espressioni artistiche possano diventare cardine per l’esplorazione e l’espressione delle proprie fragilità. In un contesto come quello di un penitenziario minorile è di primaria importanza intraprendere un percorso di rieducazione alla bellezza, che si trasforma in risorsa e bene collettivo.

La mostra segna altresì l’inizio di una proficua collaborazione con il corso di Terapeutica artistica dell'Accademia di Brera che condivide le finalità di riqualificazione e rivalutazione degli spazi scolastici e detentivi attraverso il mezzo artistico. L'inaugurazione sarà il 20 gennaio 2022 alle 18. Dal 21 gennaio al 25 febbraio - dal lunedì al venerdì ore 9 alle 18 - sarà possibile visitare la mostra. Green pass e mascherina FFP2 sono obbligatori.