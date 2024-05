Next Exhibition annuncia la collaborazione con Mattel: Barbie: A Cultural Icon Exhibition

Next Exhibition - un’agenzia di produzione mondiale, specializzata nell’organizzazione di mostre internazionali - e Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), l’azienda leader a livello mondiale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per la famiglia e proprietaria di uno dei brand più iconici al mondo, sono lieti di annunciare l’arrivo di Barbie•: A Cultural Icon Exhibition a Milano, con apertura a Settembre 2024. La mostra celebra Barbie, il marchio originale di empowerment delle ragazze, e il riflesso del brand sulla cultura negli ultimi sessantacinque anni.

Una collezione di oltre centocinquanta bambole con particolare attenzione alla moda. Con abiti, accessori ed elementi di lifestyle, questa esposizione condurrà il visitatore in un viaggio nel tempo, dalla prima Barbie del 1959 alle iconiche bambole celebrative del 65esimo anniversario, presentate nel 2024. Analizzando le tendenze della moda degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Un modello di comportamento, una musa, l’amica di tutti: Barbie ha influenzato i suoi fans così come il pubblico ha influenzato la sua evoluzione. In mostra gli scenari iconici del mondo Barbie: dalla Dreamhouse alla inconfondibile decapottabile rosa, fino alle immancabili due selfie box di Barbie e Ken a grandezza naturale dove scattarsi delle foto ricordo.



