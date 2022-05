Da un progetto di Nicoletta D’Andrea (photo editor) e Silvia Danna (psicoterapeuta), un toccante spaccato fatto di immagini e parole sugli effetti emotivi lasciati dal Covid-19 alle nuove generazioni di adolescenti. In una cornice intima e accogliente, lo spazio di CasaStudio - Fotografia e Archivio a Sesto San Giovanni (Milano) diventa veicolo di ascolto, testimonianza, riflessione e partecipazione attiva.



19 maggio 2022

Sesto San Giovanni (MI)



Due donne, due mamme: Nicoletta D’Andrea (photo editor) e Silvia Danna (psicoterapeuta) alle prese coi loro figli adolescenti e l’irruenza del Covid-19.

Un progetto: approfondire i temi legati all’età dei propri figli e dei loro amici, una crescita resa ancor più complessa dalla pandemia. Due chiavi di lettura della realtà fatte di ritratti e interviste nelle quali, attraverso lo sguardo e l’ascolto delle Autrici, emergono chiaramente le testimonianze di dieci ragazzi, le tonalità emotive con cui hanno attraversato questo difficile periodo, e con quale approccio e quali speranze si avviino ad aprirsi verso il futuro.

La mostra fotografica, ospitata da CasaStudio - Fotografia e Archivio (studio fotografico, archivio e atelier) inaugura giovedì 19 maggio alle ore 18.30 a Sesto San Giovanni e sarà visitabile dal 20 al 29 maggio dalle ore 17 alle ore 19.30, dal martedì al sabato.



Realizzato da gennaio a giugno del 2021, il progetto ha visto per la prima volta la luce sotto forma di libro intitolato “Sguardi di Adolescenti. Testimonianze ai tempi del Covid 19”. In seguito proiettato come video nel dicembre del 2021 in occasione della Consegna di Riconoscimento per l’impegno sul territorio ai cittadini che si sono distinti in ambito culturale, sociale e sportivo a Cusano Milanino, è diventato, nell’aprile 2022, una mostra fotografica ospitata a Palazzo Cusano promossa dall’Associazione Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino e dall’Assessorato alla Cultura del Comune.

L’esposizione, riproposta nello spazio intimo e accogliente di CasaStudio, all’interno della rassegna RaccontaMi, vuole offrire un momento di attenta e meditata analisi, un confronto su un tema così delicato come le conseguenze psicologiche lasciate dalla pandemia, soprattutto fra i più giovani. Seguirà, nel pomeriggio del 26 maggio alle ore 18.30, un incontro con le Autrici, una CHIACCHIERATA INFORMALE sul divano di CasaStudio, un dialogo aperto tra visitatori, genitori e ragazzi.

Il lavoro realizzato da Nicoletta e Silvia è una mano tesa amorevolmente verso un silenzioso e timido grido d’aiuto, un disagio impotente, un dolore non acclamato ma quasi pudico, tuttavia potente.

Loro, tra le maggiori vittime di questa pandemia, giovani adolescenti spezzati, offrono la più disarmante testimonianza di questo momento storico così terribile, lo fanno con parole mai esagerate ma asciutte e precise, con i loro occhi tristi. Avrebbero dovuto mangiarsi il mondo con tutte le contraddizioni della loro età, e invece il mondo, per due anni, li ha inghiottiti.

Uno splendido spunto di riflessione per tutti, una presa di responsabilità verso questi ragazzi che non devono essere dimenticati, non devono essere lasciati soli. Questi ragazzi che saranno gli uomini e le donne di domani e che sarebbe meraviglioso diventassero, anche grazie a noi, migliori degli uomini e delle donne di oggi.



?Non ho più visto il tuo volto, non ho più visto il tuo sorriso. Ma ho visto bene i tuoi occhi, che ho potuto ammirare e riconoscere? Carms



?CasaStudio raccoglie e accoglie storie, di ciascuno e di tutti, come una casa accoglie e raccoglie le storie del singolo, della famiglia che la vive e delle persone che la frequentano. E le conserva. Conserva immagini, parole, suoni. Perché anche ogni immagine, parola o suono è una piccola, grande storia da ascoltare, curare e conservare. E tra chi ascolta e racconta, tra chi mostra e chi osserva si crea, così, inevitabilmente, un legame: s’innesca quell’ingranaggio di ricerca e scoperta (o riscoperta) di un’identità, individuale prima, collettiva poi, che trova nella fotografia la sua massima espressione.? Laura Loi, Fondatrice e Curatrice del progetto CasaStudio





SGUARDI DI ADOLESCENTI. Testimonianze ai tempi del Covid-19



CasaStudio - Fotografia e Archivio

19 - 29 maggio 2022

martedì - sabato ore 17 - 19.30 / Ingresso libero

Via Felice Cavallotti 182,

20099 Sesto San Giovanni, Milano

+39 3398968445

casastudio.182@gmail.com

www.lauraloi.com/casastudio



Progetto e Mostra Fotografica di Nicoletta D’Andrea e Silvia Danna

A cura di Laura Loi



Testi e interviste Silvia Danna