Dopo il grande successo in Giappone, Ukiyo-e Immersive Art arriva in mostra a Milano

L’Ukiyo-e, letteralmente “immagini del mondo contemporaneo” è un genere di stampa artistica giapponese, impressa su carta con matrici di legno, nata e sviluppatasi durante il periodo Edo, tra l’inizio delXVII e la fine del XIX secolo. Tali stampe, eseguite tramite xilografia, erano inizialmente monocromatiche e in seguito furono realizzate a colori. Sebbene oggi siano considerati come forma d’arte e creino l’impressione di essere preziosi e prestigiosi, al tempo gli ukiyo-e non erano costosi perché erano intesi come prodotti in massa ed erano pensati soprattutto per gli abitanti della città che non potevano permettersi dei veri dipinti. Scene di vita quotidiana, paesaggi, attori kabuki, cortigiane, guerrieri samurai e mitologia giapponese erano i principali temi, divenuti famosi in tutto il mondo.

Dopo il grande successo in Giappone, questa eccezionale esposizione approda a Milano, presentando animazioni in 3DCG e mapping di proiezione di altissima qualita?. Basate su oltre 300 opere di rinomati artisti ukiyo-e come Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e molti altri, la mostra offre un’esperienza immersiva fino al 16 giugno, esplorando capolavori dinamici dell’ukiyo-e che continuano anche oggi ad affascinare il mondo. Il percorso immersivo attraversa 9 stanze sensoriali sono arricchite da installazioni che richiamano icone del Giappone, come il Monte Fuji, il torii (??), il tradizionale portale rosso shintoista, ed esplorano vari temi dell’ukiyo-e

Informazioni

Ukiyoe – Immersive Art è aperta dal 4 aprile al 16 giugno 2024. La mostra è aperta tutti i giorni secondo i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì 11.00 – 20.30 Ultimo ingresso e chiusura biglietteria: 20.00

Sabato e domenica 10.30 – 20.30 Ultimo ingresso e chiusura biglietteria: 20.00

Aperture straordinarie: 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno

La mostra si terrà presso lo spazio espositivo di TENOHA Milano, primo concept store giapponese d’Europa, situato tra i Navigli e la Darsena, nel cuore della città. La durata della visita è di circa 60 minuti.

Condizioni

Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso il negozio per convalidare il biglietto.

Il biglietto è valido per un singolo ingresso alla mostra fino alla data di chiusura. L’accesso alla mostra è consentito in una qualsiasi giornata di apertura della mostra, senza distinzioni tra giorni feriali e festivi.

Hanno diritto all’accesso gratuito i bambini sotto i 5 anni, le guide turistiche italiane munite di tesserino di abilitazione e 1 accompagnatore per persone con disabilità che presentino necessità e regolare documentazione.