È stata confermata l'edizione 2021 del Milano-Monza motor show

È stata confermata l'edizione del Milano Monza Motor Show. La kermesse dedicata ai motori si svolgerà dal 10 al 13 giugno, come si legge in una nota degli organizzatori.

"La decisione è stata presa insieme ai partner istituzionali con i quali è stato messo a punto un format che possa garantire la sicurezza di pubblico e addetti ai lavori che parteciperanno in presenza, oltre alla possibilità di assistere in streaming alla manifestazione per chi non vorrà e potrà muoversi per recarsi a Milano", si legge in una nota.

La mostra: cosa ci sarà

Durante la kermesse ci sarà una esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro di Milano. Accanto alle elettriche 100%, alle ibride, alle citycar e ai suv, i visitatori potranno scoprire anche i prototipi dei carrozzieri e le regine del motorsport, in una passeggiata di quasi 3 chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco.

Proprio in piazza Castello si troverà il Focus Auto elettriche, un approfondimento riservato al pubblico di quella che è la nuova mobilità messa a disposizione attualmente dalle case automobilistiche, con l'esposizione di vetture elettriche e ibride.