Perché il centro di Milano è pieno di super car e auto di lusso?

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno il centro di Milano diventerà un museo a cielo aperto, dove le opere in esposizione saranno le auto: super car e non solo in mostra al MiMo, Milano Monza motor show. Al taglio del nastro, giovedì mattina, c'era anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'Innovazione, istruzione e università, Fabrizio Sala.

"Questo evento, e il convegno in Regione in particolare, conferma il ruolo di primo piano dell'industria automobilistica nel nostro Paese, che sta rivoluzionando ormai quotidianamente il modo di vivere e di muoversi di tutti noi. L'innovazione e le tecnologie applicate al campo della mobilità rappresentano la nuova sfida per il futuro delle grandi aree metropolitane per risolvere i problemi di traffico e di inquinamento ambientale", il commento dell'assessore Sala.

Il programma del MiMo

Dopo l'inaugurazione in mattinata, alle 19 di giovedì in Duomo a Milano ci sarà la partenza della 'Premiere parade', la parata di super car che gireranno intorno alla piazza guidate dai manager dei brand in esposizione. Venerdì 17 giugno, invece, un momento di riflessione e di lavoro per tutti gli addetti del settore automotive con il convegno organizzato insieme a Regione Lombardia all'auditorium 'Testori' piazza Città di Lombardia dal titolo 'Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità' a partire dalle ore 14.

Sabato 18, invece, Monza sarà protagonista con il passaggio della 40esima edizione della MilleMiglia in autodromo alle 11. Domenica infine spazio alle super car che sfrecceranno sull'asfalto del 'tempio della velocità' a chiusura dell'evento.

L’evento sarà completamente gratuito per il pubblico grazie al Mimo Pass, un biglietto elettronico - che si può chiedere qui - che permetterà di vivere a 360° sia l'evento (con accesso all'Area Test Drive e all'Autodromo di Monza), che le città di Milano e Monza, grazie alle numerose convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e centri sportivi.