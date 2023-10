A Movieland arriva un Halloween da urlo per grandi e piccini

Dal 30 settembre Movieland – The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise (VR) che si trova nella splendida cornice del Lago di Garda, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo! Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

Per celebrare Halloween, Movieland – The Hollywood Park, ha in serbo un finale di stagione ricco, con tre spettacolari eventi cinematografici.

Il 14 e il 15 ottobre, i brividi scorrono sulle pellicole della fantascienza con “Stranger Days” dedicato alla serie tv più in voga del momento in collaborazione con l’associazione Upside Down.

Il 21 e 22 ottobre l’appuntamento è con i Days of the Ghosts a Movieland Park, nel corso del quale tutti i fan degli acchiappafantasmi potranno avere incontri ravvicinati con alcuni personaggi del famoso film.

Il 28 ottobre, a Movieland – The Hollywood Park, arrivano i demoni di “Krampus”, figure terrificanti vestite con pelli di capra e maschere in legno cammineranno tra le strade del parco per una domenica da paura.

Il 31 ottobre si chiude con l’Halloween Night per un’atmosfera da brividi! Il parco sarà aperto dalle ore 10:00 a mezzanotte: caratterizzazioni ed eventi speciali trasformeranno il parco divertimenti in un set da film horror, solo per cuori coraggiosi! Inoltre, i mostri si daranno appuntamento per ballare con il Dj set in programma.

Per il tutto il mese e durante gli eventi, non mancheranno attività per grandi e piccini:

Labyrinth with Granny, il labirinto pieno di trabocchetti e con una grumpy Granny che cercherà di ostacolarvi!

il labirinto pieno di trabocchetti e con una grumpy Granny che cercherà di ostacolarvi! Monster Chef : la sfida mostruosamente divertente dedicata ai più piccoli! Cosa avrà preparato il Monster Chef per mettere alla prova i piccoli ospiti di Movieland? Chi avrà il coraggio di assaggiare le sue schifose prelibatezze?

: la sfida mostruosamente divertente dedicata ai più piccoli! Cosa avrà preparato il Monster Chef per mettere alla prova i piccoli ospiti di Movieland? Chi avrà il coraggio di assaggiare le sue schifose prelibatezze? Truccabimbi…da paura : i make-up artist di Movieland, trasformeranno i più piccoli in mostruose o magiche figure paurose: una strega, uno scheletro o una zucca… basta scegliere l’incantesimo giusto!

: i make-up artist di Movieland, trasformeranno i più piccoli in mostruose o magiche figure paurose: una strega, uno scheletro o una zucca… basta scegliere l’incantesimo giusto! Dolcetto o Scherzetto? Non c’è Halloween senza “Trick or Treat”; tutti i bambini dovranno cercare, raccogliere e gustare i dolcetti più golosi di Movieland, attraverso la più tradizionale ed iconica esperienza di Halloween. Un salto al coloratissimo Teddy Candy una novità di questa stagione di Movieland è consigliato per gustare popcorn, caramelle e dolci e trovare tanti gadget delle mascotte Movy e Movyola!

Per restare senza fiato, torna a Movieland – The Hollywood Park l’extreme experience ASYLUM - Katharina’s Revenge: un percorso horror con attori, riservato ai soli ospiti maggiorenni, che metterà in scena situazioni ed interazioni con il pubblico particolarmente “forti”. La storia è liberamente ispirata a quella di Katharina, bambina di undici anni che venne accusata di stregoneria e arsa viva. Prima di morire urlò alla folla che sarebbe ritornata per vendicarsi e non permettere più ai bambini di vivere in un mondo privo d’amore. In ricordo di Katharina venne edificato un orfanotrofio, una residenza sicura per tutti i bambini che la società aveva abbandonato. L’anima dannata di Katharina trovò nuovamente una casa. La sua presenza malefica si impose sul personale dell’orfanotrofio servendosene per liberare i bambini dalle sofferenze della vita terrena. Ora l’orfanotrofio è a Movieland e gli ospiti sono invitati a visitarlo per scoprire di persona cosa realmente è accaduto...

Durante il periodo di Halloween, con slot orari definiti, tutti gli ospiti più curiosi (anche i minori di 18 anni) potranno accedere ad Asylum per un “Family Tour” per scoprire la storia di Katharina e immergersi nei suggestivi ambienti dell’orfanotrofio.

Non mancheranno poi gli show che contraddistinguono Movieland. Per tutto il mese di ottobre, il palinsesto si arricchisce, grazie anche a graditi ritorni come lo “Sweet Nightmare”: una storia d'amore tra la vita e la morte, con un inaspettato finale! Uno show tanto acclamato, con il suo mix di temi che abbracciano noir, romanticismo e thriller, i sontuosi costumi, le rinnovate coreografie e l’inedita scelta musicale.

E, ancora, chi avrà il coraggio di entrare all’ HOLMES HOTEL durante il giorno più spaventoso dell’anno? La storica Horror House, che ha sfidato generazioni di temerari visitatori di Movieland, invita tutti a varcare le porte dell’hotel maledetto, percorrere i suoi corridoi oscuri e diventare testimone della follia omicida del serial killer che sconvolse l’America. Quest’anno, inoltre, HH Holmes presenta The Family Tour (un’esperienza fruibile a tutti i visitatori, anche i minori di 14 anni), tutti i giorni dalle ore 13:30 alle 14:30!