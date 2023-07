Multisensorialità, test drive e musica: Gae Aulenti prende vita per presentare KONA, il nuovo SUV compatto dal look futuristico

Quale modo migliore per presentare un’automobile innovativa di un’esperienza multisensoriale nel cuore futuristico di Milano? Ecco allora che Hyundai, per presentare al pubblico la seconda generazione di Hyundai KONA, dal 6 al 16 luglio inaugura in piazza Gae Aulenti KONA Unlimited Box, installazione multisensoriale progettata dal duo artistico torinese Van Orton che accompagna i visitatori alla scoperta dell'ultimo modello della casa automobilistica coreana.

Un’esperienza a 360°

Unlimited Box è uno spazio immersivo e digitale, che si avvale di suggestivi ledwall per raccontare il brand con animazioni interattive che si avviano al passaggio dei visitatori. Un’Immersività virtuale, ma anche reale: durante i due weekend di apertura, i visitatori potranno infatti mettersi al volante della Nuova KONA Hybrid, prenotando un test drive su strada.

Cresciuta nelle dimensioni, la seconda generazione di Hyundai KONA conserva le sue linee dinamiche, decise e distintive che contribuiscono a definire il carattere iconico di questo SUV e un look al tempo stesso atletico ed essenziale.

E grazie a una ampia gamma di funzioni smart-tech – Guida autonoma di livello 2, Remote Smart Parking Assist, tecnologia Vehicle-to-Load e head-up display –, l’ultima arrivata in casa Hyundai restituisce un’esperienza di guida sempre sicura, connessa e confortevole.

Inoltre, per rispondere alle esigenze e agli stili di vita di una clientela transgenerazionale, la nuova KONA offre una delle gamme motori più complete nel segmento dei B-SUV, grazie alle varianti full-hybrid, mild-hybrid e benzina, senza dimenticare la versione 100% elettrica, in arrivo in autunno.

Musica e divertimento

Immersività, test-drive, ma non solo: a pochi passi da Unlimited Box verrà allestita Terrazza Hub, lounge estiva che, oltre ad essere il punto di accoglienza dei visitatori, animerà le serate in Piazza Gae Aulenti con musica e DJ set.

Dal 6 al 16 luglio, insomma, Porta Nuova prende vita grazie alla suggestiva esperienza proposta da Hyundai con KONA Unlimited Box, proponendosi come polo attrattivo per cittadini e visitatori del capoluogo lombardo.

Tutte le informazioni sulla Unlimited Box, così come gli orari e la possibilità di prenotare il test drive, sono disponibili sulla pagina dedicata all’evento.