Mumac Book Week, al Museo del Caffè arriva una rassegna di libri

MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group, annuncia la prima edizione della MUMAC Book Week: libri e autori al museo, un ciclo di incontri culturali dedicati alla presentazione di libri, che si terranno nella seconda settimana di luglio.

Obiettivo di questa iniziativa è la promozione della cultura e della lettura all'interno di una cornice museale di eccellenza.

Il calendario degli appuntamenti di luglio

- Martedì 9 luglio, dalle 18:30 alle 20:30, l'autrice Sara Pupillo presenta il suo libro edito da Emons Edizioni. Questa raccolta esplora i luoghi del design più interessanti di Milano, includendo anche MUMAC. Discutere di questa guida significa osservare Milano attraverso una lente unica: un'infinità di dettagli contribuiranno a creare una visione di una città straordinaria, un museo a cielo aperto che celebra una delle arti più innovative del Novecento: il design.

Ingresso libero e a seguire visite in autonomia al museo e aperitivo.

- Giovedì 11 luglio, dalle 16:30 alle 19, l'autore Daniele Bacchi presenta il suo libro edito da Edizioni Este. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e trovare la persona giusta per la posizione giusta è più cruciale che mai. Il libro, scritto in forma di avvincente romanzo, esplora le sfide moderne del ruolo dell'HR attraverso gli occhi di Teresa, una HR Manager alle prese con un ambiente professionale in rapido cambiamento. L'evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati presso aziende di eccellenza del territorio ed è rivolto a professionisti delle Risorse Umane e People Manager.

Ingresso su prenotazione al link Presentazione del libro “C’era una volta la ricerca e selezione” di Daniele Bacchi - Edizioni Este. A seguire visite guidate al museo e aperitivo.

- Venerdì 12 luglio, dalle 18:30 alle 20:30, l'autore Beppe Conti presenta il suo libro edito da Minerva Edizioni. Un racconto che esplora trionfi, tragedie, imprese storiche, segreti e misteri del Tour de France dal 1903 ai giorni nostri. Da Garin a Coppi, da Merckx a Nibali, il libro racconta la storia delle più grandi leggende protagoniste della corsa più importante del mondo. Per l'occasione, in collaborazione con il Museo del Ghisallo, verranno esposte le maglie gialle di Eddy Merckx (squadra Faema) e di Tadej Pogacar, insieme a documenti storici dell'Archivio MUMAC.

Ingresso libero e a seguire visite in autonomia al museo e aperitivo.