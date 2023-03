Mup milano urban padel entra nel comitato centrale district - iniziative gratuite per le donne del quartiere in occasione della festa della donn

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MUP, Milano Urban Padel, entra in Centrale District e porta a 19 i soci del Comitato nato nel 2017 su input dei più grandi e prestigiosi alberghi della zona compresa tra piazza Repubblica, Stazione Centrale e le vie adiacenti. Dopo l’ingresso di Mercato Centrale nel 2022, il Distretto si arricchisce del contributo di questa realtà sportiva e di aggregazione sbarcata da pochi mesi in via Cagliero. Per l’occasione, alcuni dei soci di Centrale sono scesi in campo in pettorina brandizzata CD per un torneo amatoriale. Il colore rosa del logo del Distretto sarà protagonista anche nella giornata dell’8 marzo, Festa della donna: per le donne residenti nel quartiere amanti del padel, una sessione gratuita con personal trainer. “Con l’ingresso di MUP, Centrale District non solo si amplia geograficamente, abbracciando le vie retrostanti la Stazione, ma arricchisce la propria identità con un socio votato allo sport, al benessere e all’aggregazione – commenta Sandra Foucher, GM NYX Hotel Milan e nuovo membro del Comitato direttivo di Centrale District – In cinque anni di attività messo in rete player della zona, dialogato con le istituzioni, finanziato e organizzato iniziative culturali e sociali con l’obiettivo primario della partecipazione, della sicurezza e del decoro di un’area strategica per Milano quanto complessa.” “Siamo molto orgogliosi di poter prendere parte a Centrale District – commenta Simone Berneri, giovane immobiliarista milanese socio di Milano Urban Padel – Il nostro centro, inaugurato ad ottobre 2022 è unico nel suo genere: nasce dalla ristrutturazione di un vecchio cinema di quartiere degli anni 70. Quello che più ci accomuna con Centrale District è proprio la voglia di rendere bello e unico ciò che è stato per anni trascurato. Puntiamo a diventare riferimento sia per i cittadini che per i tanti lavoratori che frequentano questa parte della città. Siamo certi che insieme a Centrale District potremo valorizzare sempre di più la nostra zona e coinvolgere altre realtà in questo bel progetto.”