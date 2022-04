Tornano i musei gratis alla domenica a Milano

Tornano i musei statali gratis nella prima domenica del mese, con l'iniziativa "Una domenica al museo". A seguito dell’adozione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, infatti, vengono ripristinate le domeniche gratuite nei luoghi della cultura per tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio artistico italiano.

In linea con questa iniziativa, anche le Gallerie d’Italia a Milano propongono l’ingresso gratuito nelle proprie sedi museali ogni prima domenica del mese, a partire dal 3 aprile. A Milano si potranno visitare i percorsi sull'Ottocento "Da Canova a Boccioni" e il progetto "Cantiere del '900", dedicato alla valorizzazione delle opere del XX e XXI secolo; a Napoli sarà l'ultimo giorno utile per visitare Palazzo Zevallos Stigliano in attesa della nuova sede che aprirà il 21 maggio e ammirare l'arte napoletana del Seicento e del Settecento, la raccolta di opere dello scultore Vincenzo Gemito e l'ultimo capolavoro del Caravaggio; mentre a Vicenza è disponibile il percorso 'senza barriere' sui vasi attici e magnogreci in collezione, la raccolta di icone russe, e le mostre temporanee 'Come saremo. L'Italia che ricostruisce' con una selezione di fotografie dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, e 'Venezia, che impresa! La grande veduta prospettica di Jacopo de' Barbari' con due versioni della veduta cinquecentesca di Venezia del De' Barbari.

A Milano, poi, saranno anche visitabili gratis il museo del Cenacolo vinciano (ma su prenotazione) e la Pinacoteca di Brera (prenotazione obbligatoria). Qui l'elenco completo.