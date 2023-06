Domenica al museo, tornano i musei gratis

Indirizzo non disponibile

Domenica 2 luglio torna l'iniziativa Domenica al Museo, che permette l'entrata gratis a numerosi musei di Milano.

L'iniziativa

In quanto prima domenica del mese, i musei, parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della Domenica al Museo.

Anche a Milano la prima domenica di luglio non mancano aperture gratuite in occasione della Domenica al Museo: milanesi e turisti possono infatti accedere a titolo gratuito al Museo del Cenacolo Vinciano (previa prenotazione obbligatoria), alla Pinacoteca di Brera (previa prenotazione on line obbligatoria), ma anche alle Gallerie d'Italia di piazza Scala, dove si possono visitare liberamente anche le mostre Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura.

Partecipano anche i musei del Castello Sforzesco, il Museo Archeologico di Milano, il Museo d'Arte della Fondazione Rovati e l'Armani/Silos.

L'ingresso è gratuito anche alla collezione permanente del Museo del Novecento.