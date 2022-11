Sale in cui tuffarsi, voli in mongolfiera e realtà virtuale: a Milano il museo delle 'bolle'

Un mondo fatto di bolle. Arriva a Milano "Bubble world", la la prima mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle: un "viaggio alla scoperta di questo universo, all'interno di un microcosmo sferico dove le bolle sono protagoniste per stimolare tutti i sensi", spiegano gli organizzatori.

L'appuntamento è dal 21 dicembre all'interno di "Lampo Scalo Farini", una "location unica nel suo genere, con oltre 10 sale a tema bolle che accenderanno la fantasia e permetteranno di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di bolle".

"Si va - proseguono i curatori della mostra - dalla bubble getaway, una stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot, all'oceano di bolle, una vera e propria sala oceanica con bolle e palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi e trovare la via d'uscita, fino alla bubble bath pit, una vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla. Seguono l'infinity room, una stanza di specchi senza confini grazie alla tecnologia 3D di punti e pianeti led, e le bouncing cells, una stanza composta da 45 elementi riflettenti e iridescenti che, se colpiti, rimbalzano e cambiano i loro riflessi".

E ancora: una "giant bubble room, una stanza con bolle giganti e con proiezioni di lampade a olio sulle pareti che riflettono diversi colori sul pavimento a specchio al centro della stanza, la hanging bubbles, una stanza composta da enormi bolle appese al soffitto che, se toccate, cambiano colore e generano suoni mentre si muovono come se assomigliassero a delle gomme da masticare e, infine, la led strips room, una stanza sensoriale di bolle ad effetto subacqueo che cambiano e riflettono i vostri movimenti e scoprono che forma assumete. Ma i visitatori scopriranno molto altro ancora, da un simulatore di volo in mongolfiera ad accoglienti nuvole per un momento di relax".

I biglietti partono da 9,90 euro per i ridotti e 13,90 per gli adulti. Questi gli orari:

Lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 18:30 (ultima sessione alle 17:00)

Giovedì dalle 10:00 alle 23:30 (ultima sessione alle 22:00)

Venerdì dalle 10:00 alle 22:00 (ultima sessione alle 20:30)

Sabato dalle 09:00 alle 23:30 (ultima sessione alle 22:00)

Domenica dalle 09:00 alle 22:00 (ultima sessione alle 20:30)