Milano: grande successo per MuseoCity 2020, nonostante le misure anti covid

Grande successo per la quarta edizione appena conclusa di Milano MuseoCity, la manifestazione promossa dal Comune di Milano | Cultura e realizzata in collaborazione con l’Associazione MuseoCity per far conoscere e valorizzare la storia, la bellezza e la ricchezza dei musei milanesi. Tre giorni intensi – da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto – con un calendario fittissimo e ricco di appuntamenti, in presenza e virtuali, pensati per far scoprire al grande pubblico lo straordinario patrimonio artistico della città.

Nonostante il caldo e le restrizioni anti-covid, grande partecipazione è stata registrata nelle 72 istituzioni pubbliche e private aderenti, che hanno proposto un programma declinato sulle nuove necessità di distanziamento e ingressi contingentati, ma anche molte iniziative digitali: 28 sono le istituzioni che hanno proposto eventi in presenza, 26 solo in digitale e 17 quelle che hanno presentato sia attività in presenza che virtuali. I musei civici hanno rilevato 3.200 presenze: i Musei del Castello Sforzesco, il Museo di Storia Naturale e il Museo del Novecento sono stati i più visitati. La domenica è stata il giorno con la maggiore affluenza di pubblico: in molti casi il numero dei visitatori è triplicato rispetto al venerdì.

Picchi di affluenza in alcune strutture, come ad esempio il Museo Poldi Pezzoli, il Museo Teatrale alla Scala, i Silos di Armani o il Museo Storico Alfa Romeo, che con oltre 600 presenze è stato il museo più visitato di questa edizione di Milano MuseoCity.

In particolare, il pubblico ha dimostrato di apprezzare la possibilità di scoprire nuovi luoghi, vista la grande partecipazione fisica e virtuale rilevata dai musei più piccoli e da tutte quelle istituzioni che hanno aderito per la prima volta a Museocity, come l’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck; l’Archivio Rachele Bianchi; la Fondazione Ca’ Granda; il Museo dei Cappuccini – Milano.

Molto apprezzate anche le iniziative speciali che hanno arricchito il calendario della tre giorni: il podcast Museo invisibile, a cura dell’Associazione MuseoCity; l’itinerario Museo segreto, a cura di Gemma Sena Chiesa e dell’Associazione MuseoCity dedicato a Le signore dei musei; la conferenza internazionale Donne e innovazione nel museo contemporaneo, trasmessa sul canale YouTube dell’Associazione MuseoCity; la proiezione sold out, nel giardino del Pac Padiglione Arte Contemporanea, del film Heart of a dog di Laurie Anderson, grazie alla collaborazione con il Cinemobile Summer Tour della Cineteca di Milano; il tour guidato, tutto esaurito, fra i murales animati in realtà aumentata organizzato da Maua-Museo Arte Urbana Aumentata.

Il podcast di Museo invisibile e i video della conferenza internazionale continuano a essere disponibili online sui canali dell’Associazione MuseoCity anche dopo il termine della manifestazione.

Tra le iniziative digitali, quelle che sono state maggiormente seguite sono l’appuntamento online: Vestali, Vestiti e Musei, una conversazione fra le “signore dei musei” del circuito Storie Milanesi, il progetto della Fondazione Adolfo Pini che racconta i protagonisti della cultura milanese, a cura di Rosanna Pavoni; la programmazione streaming speciale della Cineteca Italiana, che ha presentato una rassegna di film legati ad artiste donne e alcuni filmati d'epoca/documentari relativi alla città di Milano; le visite guidate virtuali dei musei d’impresa (Collezione Branca, Galleria Campari e Fondazione Pirelli).

Oltre 2.000 sono state le visualizzazioni del canale YouTube dell’Associazione MuseoCity e 1.100 gli ascolti dei podcast. Grazie al canale YouTube si è raggiunto un pubblico più giovane del solito: dai 25 ai 34 anni.

Anche l’App museo diffuso con tutte le informazioni sui musei partecipanti, sulle opere d'arte presenti sulle facciate degli edifici milanesi del Ventesimo secolo e su oltre 40 opere di Street Art in realtà aumentata è stata molto apprezzata dal pubblico: sono state registrate 162.598 interazioni che hanno navigato sull’app (ogni volta che qualcuno ha cliccato qualcosa).

Con l’edizione 2020, Milano MuseoCity si conferma un’iniziativa di enorme importanza per la conoscenza e la valorizzazione dello straordinario patrimonio museale della città, sia pubblico che privato, capace di coinvolgere le persone alla scoperta di musei d’arte, di storia, musei scientifici, case museo, case d’artista, archivi e musei d’impresa diffusi su tutto il territorio cittadino e nell’area metropolitana: in molti casi gioielli nascosti, strutture di piccole dimensioni, sia centrali che periferiche, e luoghi spesso non accessibili se non in occasioni straordinarie.