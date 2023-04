A Milano un’esperienza artistica per ricordare il valore del tocco per gli esseri umani

La pandemia e l’isolamento forzato (per ovvie ragioni sanitarie) hanno reso impossibili per parecchio tempo azioni molto comuni e naturali per l’essere umano, come per esempio darsi la mano e abbracciarsi.

È da queste premesse che è partita l’idea di MoRE – Museum of Restrictions, l’esposizione artistica temporanea che sarà visitabile gratuitamente a Milano, in via Sirtori (Porta Venezia), dal 3 al 7 maggio. Un evento che vuole ricordare l’importanza del tocco nella vita delle persone e quanto gli abituali gesti d’igiene siano fondamentali per salvaguardare la salute di tutti.

Gli ingressi avranno i seguenti orari: mercoledì 3 maggio dalle 14.30 alle 19.30; da giovedì 4 a domenica sette con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00.

Un’esperienza artistica sull’importanza del tocco

MoRE – Museum of Restrictions è un’iniziativa voluta da Napisan, in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con un obiettivo: risaltare il valore del tocco e del contatto umano nella vita delle persone, far sì che tutti i gesti che ogni giorno compiamo, nelle situazioni più diverse, non siano scontati.

L’esperienza è legata non a caso a Milano, una delle prime città in Europa a subire il lockdown. Il percorso espositivo vuole offrire proprio spunti di riflessione su quei particolari mesi in cui il contatto tra le persone era praticamente vietato, facendo leva sui ricordi, sulle storie e le emozioni di tutti.

L’evento prevede due parti: una legata alle opere artistiche che saranno dedicate all’importanza del tocco e alla privazione di questo gesto durante la pandemia; un’altra dal taglio scientifico-divulgativo, con consigli, curiosità e dati sul tema e sulle buone pratiche che riguardano l’igiene nella quotidianità.

Diffondere buone pratiche legate all’igiene

MoRE – Museum of Restrictions si lega a un altro progetto lanciato da Napisan, Igiene insieme, pensato per il mondo della scuola: l’obiettivo è di contribuire all’educazione dei più giovani, ma anche di genitori e insegnanti, sull’importanza dell’igiene nelle nostre vite, e diffondere buone pratiche e azioni che abbiano un impatto diretto sulla collettività.

Realizzato in collaborazione con il San Raffaele, BVA Nudge Consulting di Doxa e de La Fabbrica, Igiene insieme prevede la distribuzione di kit e materiale didattico per 13mila scuole primarie e scuole d’infanzia in tutta Italia.