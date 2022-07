Il museo della moneta a Milano nella veneranda biblioteca ambrosiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

COMUNICATO STAMPA Il giorno 11 luglio 2022 nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana a Milano è stato presentato il libro “ Zecche italiane nel Rinascimento “ del Prof. Giancarlo Alteri, Capo del Gabinetto di Numismatica della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Il libro edito a spese del Rotary Club Milano Aquileia e dal Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio si inserisce in un service pluriannuale che i due sodalizi hanno attivato in Ambrosiana con la costruzione di un unicum per la città di Milano che è il Museo della moneta, accessibile e visibile a tutti. Nella Sala 19 dell’Ambrosiana, che diventa di fatto un polo culturale cittadino, sono presenti tre teche, due con le monete della zecca di Milano e una con monete delle zecche italiche della Penisola. Questo Catalogo segue a quello fatto precedentemente dagli stessi sodalizi sulla zecca di Milano. All’evento erano presenti il Prefetto dell’Ambrosiana, Mons. Marco Ballarini, il Vice Prefetto Ambrosiana Mons. Marco Navoni, il Vice Prefetto Ambrosiana Mons. Federico Gallo, l’Assistente della Governatrice Patrizia De Natale del Rotary, Distretto 2041 Milano, dott. Stefano Caspani e il Presidente del Rotary Club Milano Aquileia per anno 2022-2023 e Responsabile e fondatore del Gruppo Numismatico Quelli del Cordusio, Ing. Mario Limido Rotary Club Milano Aquileia