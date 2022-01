Museo delle illusioni Milano

"Il Museo delle Illusioni è un posto dove nulla è come sembra. Stanze, installazioni e rompicapo metteranno a dura prova i tuoi sensi e la tua percezione della realtà. Un museo interattivo, adatto a tutte le fasce d'età, in cui non solo sono si possono ma si "devono" fare foto per scovare "strane" illusioni. Vieni a trovarci! Noi siamo pronti a stupirti, e tu?"