Oltre 1.000 persone al Museo Novecento per l'apertura straordinaria di Milano ArtWeek

Una coda lunga e ordinata che parte dal sagrato del Duomo per arrivare fino al Palazzo dell’Arengario, in corrispondenza dell’ingresso del Museo del Novecento: è questa la foto simbolo dell’edizione 2022 di Milano ArtWeek. Una edizione di grande successo, come confermano i numeri. Sono ben più di mille i biglietti staccati dal Museo del Novecento nella sola giornata di sabato 2 aprile quando l’ingresso gratuito offerto da Banca Generali ha richiamato appassionati e non nelle sale del principale museo milanese dedicato all’arte contemporanea.

Tra le iniziative della settimana, ampio riscontro di pubblico ha registrato anche BG Art Gallery. Il nuovo spazio espositivo di Banca Generali dedicato all’arte contemporanea ha infatti accolto oltre 300 visitatori che hanno così potuto gratuitamente ammirare una selezione di opere dalla collezione della Banca, tra cui spiccano quelle selezionate da Vincenzo De Bellis nell’ambito del progetto BG ArTalent.

Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne di Banca Generali, ha dichiarato: “Siamo felici dello straordinario successo registrato dal Museo del Novecento in occasione dell’apertura gratuita che abbiamo organizzato in collaborazione col Comune di Milano in occasione di Milano ArtWeek 2022. La voglia di arte dei milanesi e non solo è stata confermata anche dal numero di visitatori che hanno messo la nostra BG ArtGallery all’interno del loro circuito personale di fruizione artistica. Si tratta di dati che non possono che renderci entusiasti, confermando ancora una volta il ruolo dell’arte come volàno per la ripartenza sociale dopo due anni resi complicati dalla pandemia. Per questo motivo vogliamo continuare il nostro impegno per offrire il nostro contributo non solo alla città di Milano, ma all’intero panorama dell’arte contemporanea italiana”.

L’apertura al pubblico Archiviata l’esperienza di preview in occasione di Milano ArtWeek 2022, la BG Art Gallery di Banca Generali rimarrà aperta al pubblico per tutto l’anno. L’ingresso sarà gratuito e possibile ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Lo spazio sarà inoltre oggetto di percorsi ad hoc ed esposizioni personali di giovani artisti emergenti del panorama artistico contemporaneo italiano.