L'incredibile museo dei palloncini arriva a Milano

Un incubatore di creatività e design che accoglierà i maggiori esponenti internazionali, stimolando a creare interpretazioni originali di uno dei movimenti pop più acclamati al mondo. E presto sarà anche a Milano, con le sue piscine di palloncini e le opere mozzafiato. Il percorso espositivo si compone d’opere interattive di grande scala, che trasportano il visitatore in una dimensione altra, dove perdere i normali riferimenti spaziali e tornare bambini, in un contesto immersivo e fortemente esperienziale. Dall’idea alla sua realizzazione, la mostra rientra nelle grandi produzioni della Lux eventi, un’eclettica realtà specializzata in produzioni e marketing, con sede a Roma ma attiva sul territorio internazionale.

Tra i protagonisti dell'esibizione: lo studio australiano Eness che arricchirà gli spazi con Cupid’s Koi Garden, la prima fontana gonfiabile del mondo; Cyril Lancelin, artista francese tra i più quotati esponenti della inflatable art internazionale che presenterà l’opera Knot; l’installazione Never Ending Story del collettivo italiano Motorefisico ci immergerà in un universo psichedelico cambiando la percezione dello spazio, rendendolo infinito; Max Streicher, artista canadese che presenterà Battle of canne, leggere e gonfiabili sculture; i catalani Penique Productions che creeranno un enorme gonfiabile visitabile al suo interno che dialogherà con lo spazio; Karina Smigla-Bobinski con ADA, un globo trasparente che fluttuerà liberamente nella stanza, lasciando segni su pareti, soffitti e pavimento; Claire Ashley presenterà al pubblico Clown (Star Patrick), una grande opera colorata e stravagante; gli enormi cuscini gonfiabili rossi di Geraldo Zamproni, dal titolo Volatile Structure, “sorreggeranno” la struttura de La Villette; Plastique Fantastique parteciperanno alla manifestazione con Reset Theory un installazione pneumatica, trasparente e leggera L'artista italiano Mimmo Rubino, conosciuto anche come Rub Kandy, presenta al pubblico i GINJOS.

Personaggi di forma e colori diversi che occuperanno lo spazio, una tribù appena scoperta fatta di individui misteriosi, dall'origine ignota, che con la loro iconicità gommosa si candidano a diventare il tormentone dell'evento. Infine Quiet Ensemble presenteranno Hypercosmo, un’originale e maestosa rappresentazione di un nuovo macrocosmo, dove il cielo e il mare saranno in diretta comunicazione. Un milione di palline e quattrocentomila palloncini, unitamente a proiezioni, suoni e luci, accompagneranno l’esperienza fino al culmine con un’evoluzione inaspettata che coinvolgerà il pubblico, per una performance indimenticabile. Molteplici altre opere e la vivace Balloon Street, arricchiranno l’esperienza invogliando lo spettatore a scattare foto uniche.

Quando sarà a Milano

La mostra avrà sede nel tempio dell'arte e del design, a Milano, negli spazi di Superstudio in via Tortona dal 17 dicembre 2022 al 24 gennaio 2023. Nel frattempo, dopo l'incredibile successo a Roma, volerà a Parigi dal 14 aprile al 21 agosto e successivamente a Basilea.