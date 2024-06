Museo poldi pezzoli: aperitivo di finissage

In occasione della mostra Piero della Francesca. Il polittico agostiniano riunito, main partner Fondazione Bracco, il gruppo Giovani del Poldi Pezzoli ha organizzato per mercoledì 19 giugno, alle ore 19.30, un aperitivo con visita guidata alla mostra e alle sue collezioni. Non perdete questa iniziativa e passate con noi una piacevole serata tra arte e cultura!



Info:



Mercoledì 19 giugno dalle ore 19.30



Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12, Milano



Gallery



Prenotazioni a: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-al-museo-poldi-pezzoli-under-35-917187080247