Al museo popoli e culture del Pime laboratorio "Esploratori di colori"

Fin dai tempi antichi i colori assumono un ruolo diverso a seconda della cultura di riferimento. In Cina ad esempio, il rosso è associato da sempre a gioia e buonaugurio, mentre nella cultura induista, al blu vengono associati coraggio, determinazione e la capacità di affrontare situazioni difficili, alcune delle caratteristiche principali di Vishnu e di molti dei suoi avatara. Sabato 30 ottobre, il Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano invita i bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati dai genitori, all'evento “Esploratori di Colori” nuovo appuntamento del ciclo Museum Summer Lab in Via Monterosa 81, Metro Amendola o Lotto, ore 11-12.30. Dopo aver scoperto il significato simbolico dei colori presenti nei preziosi oggetti conservati al Museo, i piccoli partecipanti dovranno compilare una scheda cromatica delle opere osservate utilizzando la tecnica del collage. A seguire un simpatico laboratorio per realizzare degli speciali occhiali multicolore con l'aiuto di carta, plastica colorata e fantasia per osservare il mondo con altri occhi. Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3. Il numero degli accessi al museo, a causa della pandemia, è contingentato, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite l’apposito form online:https://forms.gle/3Wu7UUrmbK5KSYV98 MISURE SANITARIE Per accedere al museo, è necessario essere in possesso della certificazione verde covid-19 (green pass) o di certificazione digitale dedicata o di tampone antigenico negativo effettuato nelle 48h precedenti, come indicato dalle disposizioni ministeriali (minori di 12 anni esclusi). Il numero degli accessi è limitato, il personale fornirà indicazioni sulla permanenza nelle sale e sulla durata della visita. All'ingresso verrà misurata la temperatura corporea. Ai visitatori con temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso. È obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro tra i visitatori. È obbligatorio sanificare le mani con la soluzione igienizzante disponibile all’ingresso e indossare la mascherina. Nuovo Centro PIME Il PIME è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro da 600 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione. L'Ufficio Educazione Mondialità del PIME organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito www.pimemilano.com