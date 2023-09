La notte bianca del Museo Scienza e Tecnica: entrata gratis

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il Museo organizza una serata da non perdere tra laboratori, visite guidate, musica, performance e incontri con le persone che ogni giorno si occupano di ricerca, scienza e società. Tanti appuntamenti per discutere di esplorazioni spaziali e avventure in territori estremi, intelligenza artificiale, tecnologie e discriminazione, mobilità, alimentazione del futuro, salute dell’ambiente e clima, robotica e neuroscienze, donne nella storia, economia circolare e sostenibilità, chimica, matematica, suono, medicina, sport, algoritmi che hanno cambiato l’organizzazione del lavoro. Potrai partecipare ad attività speciali, immergerti in installazioni artistiche digitali e visitare liberamente tutto il Museo.

In programma Dj set, food & drink per tante ore di divertimento.

Tutte le attività sono gratuite, libere fino a esaurimento posti e prenotabili la sera stessa all’infopoint.

Il Museo si riserva la possibilità di modificare la programmazione in caso di esigenze organizzative.

Qui il programma completo