STEP FuturAbility District: uno spazio per connetterci col futuro

STEP FuturAbility District, un nuovo spazio di “connessione con il futuro”.

spazio tecnologico, divulgativo ed esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. STEP è Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.

Dalla sua inaugurazione, a maggio del 2022, e sino ad oggi oltre 31.600 persone hanno visitato STEP e più di 12.300 cittadini hanno preso parte alle sue attività scientifiche e laboratoriali: 81 workshop condotti da relatori d’eccezione sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea e 84 laboratori domenicali (Sunday@STEP) dedicati ai ragazzi e le loro famiglie alla scoperta delle nuove tecnologie e delle loro innumerevoli applicazioni.

Aperto al pubblico dal martedì alla domenica STEP propone un’esperienza personale e interattiva durante la quale i visitatori sono guidati in un percorso coinvolgente fra installazioni dinamiche, spazi immersivi e pareti multimediali, alla scoperta dei temi legati al futuro digitale. Forward, creatura virtuale e guida vocale, scandisce le dieci tappe dell’itinerario della durata di un’ora circa dove il visitatore, utilizzando il proprio smartphone, non è un semplice spettatore passivo ma un esploratore attivo di un flusso di informazioni e contenuti stimolanti grazie all’interazione in tempo reale con l’ambiente circostante.

E proprio per aiutare soprattutto i ragazzi e le ragazze nelle loro scelte future è stata realizzata all’interno di STEP un’area dedicata alle professioni del domani dove è possibile scoprire e approfondire le professionalità che saranno sempre più ricercate sul mercato del lavoro. Qui i giovani possono raccogliere numerosi stimoli e spunti di riflessione ma anche acquisire informazioni utili sui percorsi di studio più adeguati per acquisire le competenze STEAM necessarie a ricoprire nuovi ruoli e figure professionali legati al digitale e alle nuove tecnologie.

STEP offre soprattutto una grande opportunità di approfondimento delle proprie conoscenze sui nuovi mondi possibili abilitati dalle nuove tecnologie – dall’intelligenza artificiale all’internet of things, dal cloud computing al 5G – e su come queste stiano cambiando in meglio la vita di tutti i giorni, oltre che ridefinendo nuove professionalità e l’evoluzione del mondo del lavoro: dai servizi più innovativi abilitati dalle tecnologie, alle nuove forme dell’abitare che comportano scelte di campo legate alla cura del pianeta, dai nuovi paradigmi di mobilità alle nuove modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria con l’aiuto della telemedicina.

Il viaggio in STEP non si conclude al termine della visita, ma diventa il punto di partenza per tracciare nuovi sentieri di crescita e di arricchimento personale. Infatti, grazie alle semplici interazioni che avvengono lungo il percorso e che innescano pensieri e riflessioni su argomenti legati alla trasformazione digitale in atto, l’app di STEP genera una mappatura delle scelte che hanno guidato la persona durante la visita e che al termine del “viaggio” riceve la propria FuturAbility, ovvero un profilo personalizzato sulla propria attitudine al futuro e le proprie competenze digitali. Al profilo sono associati i Next step, ovvero consigli specifici dedicati alla singola persona e costruiti pe rlei in tempo reale su corsi, letture, workshop, laboratori utili per “allenarsi” al futuro e diventare attore informato e consapevole circa le infinite opportunità di crescita che l’innovazione digitale ci prospetta.

La realtà aumentata

STEP è un luogo che si arricchisce e si trasforma continuamente e dall’inizio del 2024 in STEP è possibile anche “dare una sbirciatina” nel futuro sperimentando in prima persona le potenzialità della realtà aumentata applicata a due delle installazioni del percorso di visita.

In particolare, l’installazione “Future Trends” che presenta i principali trend del futuro sviluppati in collaborazione con Boston Consulting Group da qualche mese offre ai visitatori l’opportunità di osservare casi d’uso innovativi sulle tecnologie che già oggi stanno rivoluzionando il mondo, dalla robotica per le smart cities all’impiego di droni per la gestione delle emergenze, dal supporto all’industria 4.0 fino alle infrastrutture autostradali del futuro. Grazie all’integrazione della realtà aumentata lo smartphone del visitatore si trasforma in una finestra privilegiata per esplorare il futuro in maniera interattiva e coinvolgente e acquisire consapevolezza dei progressi che la robotica sta già facendo in termini di efficienza, produttività e sicurezza nei processi industriali ma anche nelle attività al servizio dei cittadini. I robot, infatti, saranno in grado di svolgere compiti sempre più complessi e mutevoli, imparando dai propri errori ed adattandosi al cambiamento e i visitatori potranno vederli all’opera, ad esempio, nella manutenzione delle aree urbane ma anche nell’esecuzione di delicati interventi chirurgici e infine nella ristorazione industriale. Inoltre, sarà possibile osservare come i droni stiano già rivoluzionando molti settori come in campo agricolo attraverso, per esempio, un uso più efficiente delle risorse idriche oppure nel monitoraggio delle condizioni statiche degli edifici per attivare azioni di manutenzione straordinaria e anche di sorvegliare aree a rischio in situazioni di emergenza e prestare soccorso.

Infine, in collaborazione con il Partner di STEP Autostrade per l’Italia, i visitatori potranno compiere un viaggio virtuale a bordo di un’auto elettrica a guida autonoma su una “Smart Highway”, un’ autostrada del futuro e sperimenteranno i vantaggi di un’infrastruttura per la mobilità in grado di ottimizzare in tempo reale i flussi di traffico, garantendo un’esperienza di guida più sicura ed efficiente.

GOALS Agenda 2030

La realtà aumentata approda anche nell’installazione di STEP denominata “GOALS”, la tappa del percorso di visita dedicata alla scoperta dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che rappresenta il programma d’azione per le persone e il pianeta sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e che integra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs.).

Inquadrando con lo smartphone ciascuno dei 17 Obiettivi, il visitatore potrà accedere infatti a contenuti di approfondimento che gli consentiranno di comprendere in che modo i Paesi e le comunità possono operare per lo sviluppo di una società sostenibile e soprattutto quale può essere il proprio contributo personale affinché nessuno resti escluso lungo il cammino necessario della sostenibilità.

Il nuovo gigante

Dal 3 luglio in STEP sarà possibile scoprire contenuti scientifici inediti sul futuro della medicina personalizzata.

La collaborazione con Bracco, partner scientifico di STEP, ha dato casa al “ Gigante” un grande elemento totemico antropomorfo alto quattro metri e composto da 82 schermi, suddivisi in 225 mattonelle LED ad altissima risoluzione. Il Gigante, come un esploratore, partendo dal cuore umano accompagna il visitatore in un viaggio verso una delle frontiere più affascinanti della ricerca medica: il gemello digitale. Un avatar virtuale che raccoglierà tutti i dati relativi alla nostra salute attraverso le tecniche dell’imaging diagnostico, ma non solo, e che grazie all’intelligenza artificiale aiuterà i medici nel fare previsioni sulle diagnosi e terapie dei pazienti. Quando un giorno potremo “far parlare” tra di loro i nostri gemelli digitali, a quel punto sarà una vera rivoluzione per la salute di tutta l’umanità.

STEP per le scuole

In STEP particolare attenzione viene rivolta al mondo della scuola.

Sono già 9.600 gli studenti e le studentesse dell’ultimo anno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno visitato STEP e partecipato ai laboratori didattici pensati per arricchire la loro formazione sulle nuove competenze digitali e sul loro uso consapevole.

Gli insegnanti possono scegliere moduli didattici personalizzati per vivere un’esperienza unica che integra cultura, piattaforme educative digitali ed intelligenza emotiva e affiancarli al loro percorso di visita.

STEP offre infatti un ricco programma di 19 laboratori per le scuole con contenuti didattici trasversali e multidisciplinari con l’obiettivo di orientare al futuro e promuovere cultura e competenze digitali. Ogni attività si focalizza sull’apprendimento delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) e delle tematiche legate allo sviluppo della creatività del futuro.

STEP per le Famiglie

Alle famiglie STEP propone oltre al percorso di visita anche numerose attività didattiche dedicate ormai conosciuti come Sunday@STEP, incontri domenicali dedicati alla scoperta delle nuove tecnologie e delle loro innumerevoli applicazioni, dalla stampa 3D al coding fino alle materie STEM (science, technology, engineering and mathematics).

I laboratori sono progettati per focalizzare ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, sullo sviluppo delle competenze digitali e sulle nuove opportunità offerte dalla tecnologia in maniera pratica, interattiva e coinvolgente, stimolando il coinvogilmento di tutta la famiglia,. Gli incontri sono progettati per favorire la collaborazione, la creatività e l'apprendimento condiviso, creando un ambiente ideale per scoprire le innovazioni della scienza e della tecnologia.

La caratteristica distintiva dei Sunday@STEP è che qui saranno i genitori che insieme ai propri figli potranno cimentarsi alla scoperta pratica delle nuove tecnologie!

Di seguito il link con il programma dei laboratori domenicali per i ragazzi e le loro famiglie.