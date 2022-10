Con Museofarfalla la fisica e l'astrofisica sono un gioco da bambini... con "hack, che fisica!"

Dopo il successo con le scolaresche, MuseoFarfalla torna a proporre i suoi spettacoli anche al pubblico di famiglie Milanesi, per arricchire i weekend invernali con esperienze sempre diverse!



Saranno quattro le proposte che si alterneranno tra ottobre e novembre nell'accogliente cornice di sala Colonne, in Fabbrica del Vapore.



Il terzo appuntamento in cartellone è domenica 23 ottobre con lo spettacolo "Hack, che fisica!":



Vi siete sempre chiesti come funzioni questo mondo, e perché parole come "forza di gravità", "forza centrifuga", "moto rivoluzionario" vi facciano girare la testa?

E allora noi abbiamo la soluzione che fa per voi!

In un'ora e mezza insieme ai vostri bambini scoprirete nozioni di fisica e di astrofisica che proverete in prima persona, grazie al nostro spettacolo / laboratorio creato in occasione del centenario dalla nascita di Margherita Hack, per onorarne la memoria nel modo che lei avrebbe più apprezzato: giocando e sperimentando.



Venite a provare!



QUANDO: domenica 23 ottobre

A CHE ORA: dalle 14.30 alle 16.00

DOVE: in fabbrica del vapore (via Procaccini 4, Milano)

PER CHI: per tutti dagli 8 anni in su!

QUANTO: biglietto unico €8, sia per gli adulti sia per i bambini



Ti aspettiamo!