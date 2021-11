La Mesopotamia arriva a Milano

Il museo farfalla è un progetto di socializzazione del sapere che da quindici anni anima musei, scuole, siti storici e piazze.

Imparare non è mai stato tanto divertente.

E' ancora di più è farlo insieme ai propri figli, ascoltando, parlando, giocando e provando a fare.

Venite a conoscere la più piacevole forma di scuola che migliaia di bambini frequentano da più di quindici anni.



Domenica 14 Novembre dalle 16 alle 17.30 presso il nostro spazio in Fabbrica del Vapore vi aspettiamo per conoscere la Mesopotamia, tra reperti archeologici, leggende e tante risate!



Ingresso unico: 10 euro (ma possibilità di sconti per gruppi!)

Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 375 55 31 474



Museo Farfalla è sul web: museofarfalla.org e su Facebook: https://www.facebook.com/museofarfalla



Fabbrica del Vapore - via Luigi Procaccini 4 (MM5 fermate Monumentale o Cenisio)



E' un progetto in collaborazione con ArtePassante

