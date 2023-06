Musica e libertà, a cura di Adriano Bassi

Quale legame esiste tra la musica e l’idea di libertà? In che modo la musica, dal gregoriano ai cantautori contemporanei, è generatrice di prospettive di libertà e testimonia le varie sfumature in cui essa può declinarsi, attraverso la musica e nella musica, diventando traccia e canale verso mete e prospettive sempre rinnovate? Il M° Adriano Bassi, presidente della Società “Dante Alighieri”, sezione di Milano, lo racconta in un originale percorso da lui ideato, alternandosi con le interpretazioni della Schola Gregoriana Laudensis, il Coro polifonico “L.V. Beethoven” e i cantautori Emanuele De Francesco e Paolo Menichini.

Domenica 16 aprile alle ore 16 nel Teatro “La Creta” di Milano, via dell’Allodola, 5. L’ingresso è libero, si può prenotare scrivendo una mail a concertocreta@gmail.com.