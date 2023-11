Musica e profumo

Che profumo ha la musica?

Venite a scoprirlo sabato 25 novembre in Amaca!

Da un'idea di Daniela Frittoli, una collaborazione tra il nostro maestro Valentino Tamponi e la scrittrice, copywriter e podcaster Roberta Deiana che vi accompagneranno in un viaggio olfattivo-musicale !

Scopri la magia di questa sinfonia olfattiva, dove la musica e il profumo si intrecciano in un abbraccio sensoriale unico. Lasciati avvolgere da questa melodia profumata e fatti accompagnare da un racconto unico. Storia e profumo.



Per informazioni e prenotazioni: Amaca 3450718730 o info@lamaca.it