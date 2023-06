Musica e psicoterapia dal vivo al teatro san babila, va in scena il formoso therapy show

Il Formoso Therapy Show è un evento musicale ispirato al mondo della psicologia e della psicoterapia. Un momento d’incontro in cui la musica dal vivo facilita risposte collettive amplificando le emozioni e rendendo l’evento formativo e terapeutico, allegro e energizzante.

Lo psicologo ricercatore, psicoterapeuta e cantautore Adriano Formoso, tratterà temi fondamentali della psicologia offrendo agli spettatori delle conoscenze per potenziare il proprio benessere psicologico e fisico attraverso spiegazioni, immagini e canzoni da lui composte con musiche derivate dagli assunti di base della Neuropsicofonia® che è lo studio degli effetti di determinate stimolazioni acustiche sul cervello e sul corpo umano.

Rappresenta una modalità di approccio alla persona che utilizza particolari suoni, frequenze acustiche e toni binaurali come strumento di stimolazione delle cellule nervose e del sistema endocrino e rappresenta un modello di sviluppo della musicoterapia ricettiva. Questo originale evento teatrale dall’approccio didattico e artistico innovativo riflette su tematiche e concetti propri che si affrontano nell’esperienza della psicoterapia. Il risultato? Un aumento della consapevolezza degli spettatori che vengono guidati verso la lettura e la rielaborazione di argomenti relativi al loro vissuto.

Adriano Formoso fornisce una serie di strumenti utili per la famiglia, la coppia e la comprensione e gestione delle relazioni. Soprattutto con gli attuali adolescenti e i giovani dell’era digitale e post-covid. Da questa esperienza si acquisiscono conoscenze che potenziano il proprio benessere fisico e mentale, migliorando la relazione con sé e con gli altri all’insegna dei valori importanti della vita. È un evento scientifico e artistico nel quale lo spettatore diventa protagonista e lo psicoterapeuta diventa anche artista musicale.

Per l’occasione verrà presentato anche il nuovo singolo di recente pubblicazione “Di Vento -Adolescenza e Bowlby 432 Hz”, un piacevole canzone in stile cantautorale ma anche una "canzoneterapia a tempo di rock" per informare come gli stili di attaccamento dell'infanzia condizionino lo sviluppo di ogni persona.

Sul palco Adriano Formoso - voce e chitarra classica - Pietro Marchesi- Chitarra acustica ed elettrica, Fabio Longo - Basso e Contrabbasso, Fabio Simeone - Batteria, Angelo Racz- Pianoforte e tastiere.



Venerdì 30 giugno

Ore 20

Teatro San Babila

Corso Venezia, 2/A – Milano



Infoline 0246513734